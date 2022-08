Man United-spelers vrezen duel met Liverpool meer dan alleen op sportief vlak

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 18:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:50

Een aantal spelers van Manchester United twijfelen of ze vrienden en familie moeten uitnodigen voor de clash tegen aartsrivaal Liverpool van aanstaande maandag op Old Trafford. Dat meldt The Telegraph. De spelers zijn bang dat hun gasten het doelwit kunnen worden van andere aanwezige supporters. Er staat sowieso al druk op de wedstrijd, omdat supporters van Manchester United van plan zijn om te protesteren tegen de familie Glazer, die de club in handen heeft.

Erik ten Hag en the Red Devils zijn uiterst slecht begonnen aan het nieuwe seizoen met verliespartijen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0). De druk staat er dan ook meteen op voor de ex-trainer van Ajax. Supporters zijn naast de slechte seizoensstart ook (al langere tijd) ontevreden over de Glazers, die weinig geld zouden investeren in de club. Met de demonstratie willen ze proberen om een einde te maken aan het Glazer-tijdperk op Old Trafford.

De spelers van Manchester United vrezen nu dat de woede richting de eigenaar van de club kan overslaan naar hun familie en vrienden bij een slecht resultaat tegen Liverpool. De gasten van de spelers kunnen plaatsnemen in skyboxen, maar ook tussen de rest van de supporters in het stadion. Ten Hag is op de hoogte van de plannen van het publiek en reageerde vrijdagmiddag op de persconferentie. ''De eigenaars willen winnen en de fans willen dat de eigenaars achter de club staan", aldus de manager. "We moeten samen vechten en verenigd zijn.''

Ook Gary Neville, oud-speler van the Red Devils, sprak vorige week bij Sky Sports over de situatie met de Glazers. ''Het enige geld dat is besteed aan spelers is geld dat de club zelf heeft gegenereerd of dat de club geleend heeft. Het komt niet van de Glazers. De eigenaren hebben sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson bewezen dat ze geen innovatieve voetbalclub kunnen leiden. Ze zijn ingehaald op elk vlak en dat is pijnlijk.''