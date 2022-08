Ajax bombardeert Hakim Ziyech tot topprioriteit bij vertrek Antony

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 18:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:11

Hakim Ziyech staat mogelijk voor een terugkeer bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Marokkaans international zou gelden als topprioriteit indien Antony deze transferperiode verkocht wordt. De Braziliaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat zich na het afgeslagen bod van tachtig miljoen euro spoedig opnieuw zal melden bij de Amsterdammers.

Mocht de Braziliaans international daadwerkelijk richting Engeland vertrekken, staat Ziyech op de radar als vervanger op de rechtsbuitenpositie. De in Dronten geboren middenvelder annex aanvaller was eerder al buitengewoon succesvol in Amsterdam. Zo maakte hij in het seizoen 2018/19 deel uit van het Ajax dat de halve finale van de Champions League wist te bereiken, en werd hij in datzelfde seizoen kampioen van Nederland. Ziyech trok in 2020 voor veertig miljoen euro van Ajax naar Chelsea, waar zijn contract nog tot medio 2025 doorloopt.

Naar verluidt zou Ajax Ziyech op huurbasis binnen willen halen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is er al contact gewest met de spelmaker en staat hij zelf ook open voor een terugkeer. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij zullen de Amsterdammer proberen om Ziyech een jaar te huren van Chelsea, om hem vervolgens definitief over te nemen. Zijn vorstelijke salaris zal waarschijnlijk geen problemen opleveren, denkt Verweij. "Als je 85 miljoen euro ontvangt voor Antony kan je ook wel iets uitgeven." De komende dagen moet blijken of Chelsea openstaat voor een dergelijke constructie.

Ziyech kent wisselend succes op Stamford Bridge. In zijn eerste seizoen won hij de Champions League, al was zijn aandeel daarin als bankzitter gering. Met het WK in aantocht, waar hij na het vertrek van bondscoach Vahid Halilhodzic naartoe lijkt te gaan, is de spelmaker op zoek naar speeltijd. Ondertussen lijkt Antony het hoofdstuk Ajax af te willen sluiten. Eerder op vrijdag meldde de Braziliaan zich wel op Sportpark De Toekomst, maar sloeg hij de groepstraining over. Wel was de flamboyante buitenspeler in de gym te vinden.