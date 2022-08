Kjell Scherpen maakt zaterdag definitief zijn rentree in de Eredivisie

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 17:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:42

Kjell Scherpen staat zaterdag in de basis wanneer Vitesse het opneemt tegen sc Heerenveen. De 22-jarige doelman kwam dinsdag op huurbasis over van Brighton & Hove Albion en zal dus direct aan zijn minuten komen. Vitesse-trainer Thomas Letsch bevestigt dit op de officiële website van de Arnhemmers.

Letsch geeft aan blij te zijn met de komst van de 2,06 meter lange doelman. “Kjell is een goede bekende van de Eredivisie, die ondanks zijn leeftijd al veel ervaring heeft, ook vanuit het buitenland. Hij komt met zijn persoonlijkheid zeer volwassen over. Ik ben blij dat Kjell hier is. Hij zal ook gaan starten tegen sc Heerenveen.” Scherpen zelf zei dinsdag blij te zijn met zijn overstap. "Vitesse kent niet de beste seizoenstart, maar we gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk de punten binnen te halen. Uiteraard hoop ik daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.”

De Gelderse club zocht al een tijdje naar een nieuwe doelman, aangezien Markus Schubert en Jeroen Houwen beiden niet het gewenste niveau hebben. Bovendien begon Vitesse de Eredivisie met twee nederlagen en dus is er werk aan de winkel, weet ook Letsch. "De resultaten zijn duidelijk niet goed en dat moeten we zo snel mogelijk omdraaien. Het zit hem op dit moment vooral in de onnodige fouten en tegengoals. Er zijn ook positieve punten te benoemen, maar de slordigheden moeten er echt uit."

Scherpen speelde vanaf zijn elfde voor FC Emmen en debuteerde in november 2017, toen als zeventienjarige keeper, in het eerste elftal van de Drentse club. Een half jaar later promoveerde hij al met de club en in het seizoen daarna, op het hoogste niveau, was Scherpen eerste keeper. Ajax raakte overtuigd en nam hem in 2019 over, waarna hij het voornamelijk met optredens in het beloftenelftal moest doen. Na twee jaar Amsterdam nam Brighton hem over en die club verhuurde Scherpen het afgelopen jaar aan KV Oostende. Nu kan hij zaterdag namens Vitesse zijn rentree in de Eredivisie maken.