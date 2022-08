Erik ten Hag houdt lippen op elkaar; Romano komt met witte rook

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 16:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:41

Erik ten Hag laat weinig los over de naderende komst van Casemiro. Op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen Liverpool van maandag werd de manager van Manchester United onder meer gevraagd naar Cristiano Ronaldo en dus ook de aanstaande transfer van Casemiro naar Old Trafford: "Ik kan jullie niets zeggen."

Transferexpert Fabrizio Romano berichtte vrijdagmiddag dat de transfer van de middenvelder van Real Madrid rond is. De Madrilenen zijn volledig akkoord gegaan met het voorstel van United, dat zestig miljoen euro exclusief tien miljoen euro aan bonussen bedraagt. De vijfvoudig Champions League-winnaar tekent een vierjarige verbintenis in Engeland, met de optie op een extra seizoen tot medio 2027. Toch houdt Ten Hag zijn lippen vooralsnog op elkaar.

Casemiro to Man United, here we go! Real Madrid accepted all details of the bid, clubs preparing contracts right now. €60m fixed fee, €10m add-ons ???????? #MUFC Casemiro has full agreement on four year deal, option until 2027. Medical and then visa to be sorted during weekend. pic.twitter.com/tiuAdkCR81