Ancelotti bevestigt vertrekwens Casemiro na gesprek van vrijdagochtend

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 13:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:56

Carlo Ancelotti legt zich neer bij het naderende vertrek van Casemiro. De dertigjarige middenvelder hoefde niet te vertrekken bij Real Madrid, maar hij lijkt definitief te hebben gekozen voor een vierjarig contract bij Manchester United, met de optie op nog een seizoen. Real ontvangt zeventig miljoen euro voor Casemiro, inclusief tien miljoen euro aan bonussen. Ancelotti spreekt vrijdag op een persmoment over de Braziliaan en zijn wens om te vertrekken uit Madrid.

"Ik heb vanochtend (vrijdagochtend, red.) met hem gesproken", zo opent Ancelotti de persconferentie in aanloop naar het duel met Celta de Vigo van zaterdag. "Casemiro is klaar voor een nieuwe uitdaging. Real waardeert zijn bijdrage aan de club en de persoon die hij is. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande (met Manchester United, red.), al is nog niets officieel. Maar het is duidelijk dat Casemiro wil vertrekken." De ervaren middenvelder, sinds 2013 verbonden aan Real, staat bij de Champions League-winnaar nog twee seizoenen onder contract.

Ancelotti verwacht dat Real het vertrek van Casemiro intern kan opvangen. Een inkomende transfer is wat de trainer betreft niet van cruciaal belang. "Als hij vertrekt, houden we nog zes middenvelders over. Dat is voldoende om het seizoen mee af te maken. Deze zes middenvelders zijn namelijk ontzettend goed", aldus de Italiaanse coach, die niet het idee heeft dat de Real-selectie boos is vanwege de naderende transfer van Casemiro. "De spelers respecteren zijn beslissing. Hij wil een nieuwe uitdaging aangaan, dat begrijpen we. Daar zijn we ook niet boos over."

Ondanks de status van Casemiro heeft Ancelotti niet geprobeerd om de middenvelder te verleiden tot een langer verblijf bij Real. "Er is veel gepraat, maar aan zijn verlangen om te vertrekken valt weinig te veranderen. Mocht de deal slagen, dan wensen we hem succes en gaan we verder met de spelers die wel blijven." Aurélien Tchouameni lijkt de ideale vervanger van Casemiro, al wil Ancelotti niet op de zaken vooruit lopen. "Ik ga hem niet vertellen om net zoals Casemiro te spelen. Maar hij is jong (22 jaar, red.) en klaar om voor Real uit te komen."