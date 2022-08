Zerrouki ziet gewenste transfer naar Feyenoord afketsen door ‘woekerprijs’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 12:55 • Wessel Antes • Laatste update: 13:08

Wanneer Fredrik Aursnes naar Benfica vertrekt zal hij niet vervangen worden door Ramiz Zerrouki van FC Twente, zo meldt De Telegraaf. Feyenoord heeft besloten om de stekker uit de onderhandelingen met Twente te trekken. Algemeen directeur Dennis te Kloese is niet bereid om woekerprijzen te betalen voor de 24-jarige Algerijn.

Daarmee lijkt de gewenste transfer van Zerrouki definitief af te ketsen. Begin deze maand was de middenvelder nog goudeerlijk over een mogelijke transfer naar De Kuip. "Elke speler heeft ambitie", zo liet hij optekenen in een interview op RTL7. "Ik ben Twente dankbaar dat ze mij de kans hebben geboden om vanuit de jeugd door te groeien naar de Eredivisie, maar elke voetballer heeft ambitie en wil een stap maken. Ik hoop persoonlijk dat de club wil meedenken met mijn toekomst en denk dat het een win-winsituatie kan zijn."

Naar verluidt had Feyenoord destijds een bod van 5,5 miljoen euro uitgebracht op Zerrouki. Technisch directeur Jan Streuer van Twente zette vervolgens een stuk hoger in. Voor de camera’s van ESPN vroeg trainer Ron Jans zich hardop af of tien miljoen euro wel genoeg was voor Zerrouki. “Feyenoord heeft al een aardig bedrag voor een andere middenvelder neergelegd en daar kun je dan qua kwaliteit wel een vergelijking mee maken. Maar het is niet verstandig als een trainer over prijzen gaat praten."

Zerrouki speelde enkele jaren in de jeugd bij Ajax, waarna hij vertrok naar Twente. Daar wist de middenvelder in het seizoen 2020/21 definitief door te breken in de hoofdmacht. Zerrouki speelde reeds 72 officiële wedstrijden voor Twente, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Met name onder Jans bloeide Zerrouki op tot een belangrijke speler voor Twente. Sinds maart 2021 is hij international voor Algerije. In zestien interlandwedstrijden kwam Zerrouki tot één doelpunt.