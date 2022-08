AZ geeft Nederland enorme boost op coëfficiëntenranglijst; Frankrijk in zicht

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 13:23 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:24

Dankzij de 4-0 overwinning van AZ op Gil Vicente heeft Nederland een enorme coëfficiëntentik uitgedeeld aan achtervolger Portugal. Door de eerdere uitschakeling van Vitória Guimarães in de Conference League, heeft Portugal nog maar vijf teams over in Europa en na de zeperd in Alkmaar lijkt Gil Vicente ook weg te vallen. Omdat PSV vorige week AS Monaco uitschakelde en OGC Nice donderdag met 1-0 van Maccabi Tel Aviv verloor, kruipt Nederland nog dichter richting Frankrijk. Zij bezetten de vijfde plek op de coëfficiëntenranglijst die recht geeft op twee directe Champions League-deelnemers.

De forse overwinning waarmee deelname aan de Conference League voor de Alkmaarders al bijna zeker is, geeft het Nederlands voetbal een enorme boost. Achtervolger en grote concurrent Portugal raakt naar alle waarschijnlijkheid weer een deelnemer kwijt. Het 2-2 gelijkspel van PSV tegen Rangers, AZ’s overwinning en de 2-1 nederlaag van FC Twente bij Fiorentina betekent dat Nederland er anderhalf punt bij krijgt voor de ranglijst. Dit moet echter wel nog door vijf deelnemers worden gedeeld en dus mag ons land 0,3 punt bijschrijven. Benfica won woensdag met 0-2 van Dinamo Kiev en schreef, na hetzelfde rekenwerk, 0,167 punt bij.

Door de uitschakeling van Vitória Guimarães, en met Gil Vicente op de rand daarvan, heeft Portugal straks maar vier in Europa actieve clubs over, terwijl de behaalde punten door zes gedeeld moeten worden. Nederland heeft nog uitzicht op vijf deelnemers, hopende dat FC Twente het redt. Zo niet, dan moeten de punten van de vier actieve clubs door vijf worden gedeeld.

Het gat met nummer vijf Frankrijk is op dit moment 1,197 punt. Maar als OGC Nice wegvalt, kan Nederland verder inlopen. Ons land bezet dit seizoen de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst in de cyclus van 2018-2023. Behoudt Nederland deze plek, dan is de nummer twee van het Eredivisie-seizoen 2023/24 direct geplaatst voor de voor de groepsfase van de Champions League.