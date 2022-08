‘De interesse van Feyenoord kwam als een verrassing voor mij’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 12:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

Bij SC Cambuur zijn deze dagen de meeste interviewverzoeken voor Alex Bangura. De linkervleugelverdediger staat in de belangstelling van Feyenoord. Technisch directeur Foeke Booy heeft de interesse van de Rotterdammers bevestigd, al is van een officieel bod nog geen sprake. Zelf ziet Bangura een overgang naar Feyenoord wel zitten. De verdediger doorliep er de jeugdopleiding, maar kreeg vier jaar geleden de keiharde boodschap dat er voor hem geen plek meer was. Een revanche is dichterbij dan ooit.

Door Mart Oude Nijeweeme

Bangura wist niet wat hem overkwam, toen de technische leiding van Feyenoord hem in 2018 vertelde dat hij op zoek moest naar een nieuwe club. Feyenoord was zijn club. Zijn ouders wonen er nog steeds. Zelf stond hij als ballenjongen in De Kuip en was hij dagelijks op Varkenoord te vinden. Bangura speelde in de jeugd bij De Rotterdamse Leeuw, de amateurtak en professionele tak van Feyenoord, maar maakte nooit zijn debuut in het eerste elftal. Dat de Rotterdammers na vier jaar opnieuw bij hem aankloppen, zorgt voor kriebels bij de linksback.

Bekijk hier het interview met Alex Bangura

Wat is de huidige status?

"Feyenoord heeft geïnformeerd. Er is nog geen concreet bod binnengekomen bij Cambuur. Op dit moment gaat het dus enkel om interesse. Dat is mooi, dat betekent dat je het goed doet. Als zo'n mooie en grote club als Feyenoord naar je informeert is dat alleen maar mooi."

Komt de interesse als een verrassing voor je?

"Ja, natuurlijk. Elke club die komt is een verrassing. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Het is een teken dat je goed bezig bent. Het is aan mij om dat vast te houden en die lijn door te trekken. Maar ja, de interesse kwam wel als een verrassing voor mij."

Hoe gaat zoiets? Hoe krijg je dat te horen?

"Tegenwoordig krijg je alles mee via social media. Maar ik heb natuurlijk ook veel contact met mijn zaakwaarnemer. Van hem kreeg ik het ook al snel te horen."

Doet de interesse wat met je?

"Ik ga niet zeggen dat het niks met me doet. Feyenoord is de club waar ik vroeger heb gespeeld. Dat uitgerekend die club na vier jaar weer informeert is heel bijzonder. Mijn ouders wonen daar nog steeds. Ik kwam vaak bij het stadion, ben er ballenjongen geweest. Maar op dit moment is het niet meer dan dat. Ik kan er niet zoveel mee. Het is mooi meegenomen, maar ik blijf er heel nuchter onder. Zoals ik dat altijd doe. Ik ga mij focussen op Cambuur, dat is de club waar ik nu voor speel."

Alex Bangura in duel met Nikolai Laursen van Heracles Almelo.

Is het moeilijk om je daar van af te sluiten?

"Je weet dat het erbij hoort. Mocht je een keer een goed seizoen spelen, dan weet je dat er interesse kan komen. Ik ga er heel normaal mee om, voor mij is het niet heel moeilijk. Ik heb nog niet met Feyenoord gesproken en zolang het niet concreet is, is het voor mij ook niet iets om er heel erg mee bezig te zijn. Ik ben met Cambuur in gesprek over een verlenging van mijn contract, dat is nu het belangrijkste. Alles wat daarna komt, zien we dan wel."

Jij bent niet de enige speler die in verband wordt gebracht met een andere club. Wordt daar intern over gesproken in de kleedkamer?

"We hebben allemaal de volledige focus op Cambuur. Natuurlijk krijgt iedereen de verhalen mee, maar zolang het niet concreet is, zijn we hier en gaan we het met z'n allen doen. We zijn gefocust. En dat moet ook, want we hebben iedereen nodig. We moeten geen mensen hebben die al bezig zijn met een eventuele transfer. Dat doe ik zelf ook niet. Dat wil ik ook niet. Mocht het echt serieus worden, dan ontkom je er niet aan. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. We richten ons volledig op handhaving in de Eredivisie met Cambuur."