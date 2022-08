Nieuw directielid Ajax onder vuur: ‘Johan Cruijff draait zich om in zijn graf’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 10:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:12

De Raad van Commissarissen van Ajax wil Maurits Hendriks op korte termijn aan de directie toevoegen, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De oud-hockeyer en voormalig technisch directeur van NOC*NSF, moet de rechterhand worden van algemeen directeur Edwin van der Sar. Met de eventuele komst van Hendriks wordt ‘het voetbalgehalte in de Ajax-directie structureel verder uitgehold’, zegt Valentijn Driessen. Hij ziet bestuurlijke parallellen tussen Ajax en Manchester United. “Johan Cruijff draait zich om in zijn graf.”

Als de beoogde aanstelling doorgang vindt, wordt de directie van de Amsterdammers weer uitgebreid, nadat er de afgelopen jaren juist twee directeuren, ex-roeier Rutger Arisz in 2016 en Marc Overmars dit jaar, uit Amsterdam vertrokken. De naam van Hendriks schijnt uit de koker te komen van Ajax-commissaris Annette Mosman, die penningmeester is in het bestuur van NOC*NSF. Nadat zij de naam van Hendriks noemde is het balletje gaan rollen. De oud-chef de mission van de Olympische Spelen van Londen, Sotsji en Rio de Janeiro heeft al aangegeven open te staan voor een dienstverband bij Ajax.

In een eerder stadium was voormalig Go Ahead Eagles-grootaandeelhouder Alex Kroes in beeld voor een directiefunctie in Amsterdam. Hij zou de plek die Overmars achterliet opvullen en alles leek al rond na gesprekken met president-commissaris Leen Meijaard en toenmalig commissaris Danny Blind. Daarna hoorde Kroes niets meer van de RVC. Totdat commissaris Mosman de naam van Hendriks liet vallen. Hij was echter niet in beeld voor een technische job, maar voor een functie als operationeel directeur ter ondersteuning van Van der Sar. Voor de taken van Overmars werd het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar aangesteld, zonder te promoveren in functie.

Mocht Hendriks worden aangesteld, dan betekent dit dat het aantal directieleden zonder voetbalachtergrond bij Ajax opnieuw verder toeneemt. En dat is zorgelijk vindt Driessen. “Het voetbalgehalte in de Ajax-directie is structureel verder uitgehold en de grip van de commissarissen en directieleden zonder voetbalachtergrond op het voetbalbedrijf neemt opnieuw verder toe. Tot zorgwekkende proporties. Johan Cruijff draait zich om in zijn graf. De voetballers, de boegbeelden hebben zich bewezen, maar worden uitgerookt door de zakenmensen en hun connecties. Voetbal is hun speelbal. Waar dat ook zo is? Bij Manchester United.”

Hendriks zal zich bij Ajax gaan richten op de operationele aansturing en zal Van der Sar werk uit handen nemen. Ook krijgt het nieuwe directielid de leiding over de organisatie van Sportpark De Toekomst en zal dus geregeld te maken krijgen met de technisch verantwoordelijken van Ajax. Driessen hoopt dat oud-hockeyer over een sterke ruggengraat bezit. “Hendriks zal de organisatie bij Ajax moeten bewijzen dat hij geen marionet is van de RVC die hem heeft voorgedragen. Niet de luistervink in de directie die – zoals diverse voorgangers – als doorgeefluik functioneert”, aldus de journalist, die het verder ‘bespottelijk’ vindt dat in de directie van Ajax geen technisch directeur zit.