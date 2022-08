Overbodige Vertonghen kijkt naar opties en hoeft niet te rekenen op Club

Club Brugge gaat zich in ieder geval niet melden voor Jan Vertonghen, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De 35-jarige centrale verdediger werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Club, maar daar is hij op dit moment geen optie. Voor een terugkeer in zijn thuisland lijkt Vertonghen nu te moeten hopen op Anderlecht of het Royal Antwerp van Marc Overmars en Mark van Bommel.

Vertonghen stapte in augustus 2020 transfervrij over van Tottenham Hotspur naar Benfica. Destijds vond de mandekker het nog te vroeg voor een overstap naar Anderlecht. In de afgelopen twee jaren speelde Vertonghen 89 officiële wedstrijden voor Benfica, waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf. Onder Roger Schmidt is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt, waardoor Vertonghen hoopt te vertrekken met het oog op het WK in Qatar. In Lissabon ligt de Belg nog vast tot medio 2023.

Vertonghen wil het WK per se ingaan met wedstrijdritme, aangezien er veel concurrentie is voor de plekken centraal achterin bij België. Bondscoach Roberto Martínez selecteerde voor de laatste interlands maar liefst vijf centrale verdedigers. Arthur Theate, Wout Faes, Brandon Mechele, Toby Alderweireld en Vertonghen waren de gelukkigen. Verder zou Martínez onder anderen nog kunnen kiezen voor Jason Denayer, Sebastiaan Bornauw en Dedryck Boyata.

Het Nieuwsblad meldde eerder deze week dat ook Antwerp de situatie van Vertonghen nauwlettend in de gaten houdt. Met Alderweireld haalde the Great Old eerder deze transferzomer al een maatje van Vertonghen naar de Belgische havenstad. Overmars informeerde deze window ook bij Ajax naar de diensten van Daley Blind, waardoor het erop lijkt dat de technisch directeur nog op zoek is naar een linkspoot voor in de achterhoede.