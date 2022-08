Juventus kijkt alvast verder dan Memphis en aast op voormalig Ajacied

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 08:16 • Wessel Antes • Laatste update: 08:38

Juventus gaat bij het afketsen van de transfer van Memphis Depay overschakelen naar Arkadiusz Milik, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. Juve is het wachten op Barcelona zat en heeft de club een ultimatum gesteld. Volgens Di Marzio heeft de club uit Turijn nu zelfs al een huurvoorstel gedaan voor Milik, al is Olympique Marseille nog niet happig om de Pool te verhuren.

Marseille heeft het eerste voorstel van Juventus voor het huren van Milik resoluut van tafel geveegd. In juli lichtte de Franse club de optie tot koop die het had afgedongen bij Napoli. Milik wist in de afgelopen twee seizoenen prima cijfers te noteren in Frankrijk. In 55 wedstrijden voor Marseille maakte hij dertig doelpunten, waardoor de club besloot de optie van acht miljoen euro lachend af te tikken.

Donderdag meldde Tuttosport al dat Juventus haast wil maken met het binnenhalen van Memphis. De Italiaanse club zou de spits echter wel alleen op transfervrije basis willen overnemen van Barcelona. Memphis zelf heeft al een principeakkoord met Juventus, maar wacht nog op goedkeuring van Barça. Gezien de financiële huishouding van de Catalaanse club is het nog maar afwachten of Memphis daadwerkelijk naar de Serie A vertrekt.

Barcelona lijkt voor Pierre-Emerick Aubameyang namelijk wel een transfersom te kunnen vangen indien hij naar Chelsea vertrekt. Xavi zou slechts één van de twee spitsen willen laten gaan, waardoor het momenteel logischer lijkt dat Aubameyang mag vertrekken. Aan het vertrek van de Gabonees zou Barça 27 miljoen euro kunnen verdienen. Aubameyang zelf ziet een overstap naar Chelsea wel zitten, terwijl hij Manchester United al heeft uitgesloten als zijn volgende bestemming.