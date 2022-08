Jansen verbaasd door opstelling Gil Vicente; De Wit geniet van Kerkez

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 07:08 • Wessel Antes • Laatste update: 08:47

AZ verzekerde zich donderdagavond nagenoeg van de groepsfase van de Conference League. Na de 4-0 thuisoverwinning tegen Gil Vicente lijkt het bijna niet meer mis te kunnen gaan voor de Alkmaarders. Trainer Pascal Jansen was na afloop van het heenduel erg tevreden over zijn ploeg, zo liet hij weten in een interview voor de camera’s van RTL 7. Dani de Wit genoot tegen Gil Vicente met name van een actie van Milos Kerkez.

Jansen beaamt in zijn interview dat de sfeer binnen AZ goed is. De hoofdtrainer genoot met name van de tweede helft, al had zijn elftal er meer kunnen maken stelt hij. “Als je een beetje kritisch bent, kun je zeggen dat we er nog twee of drie extra konden maken. Maar als je in Europa vier keer scoort en de nul houdt, mag je volgens mij wel trots zijn.” Naast de goede prestaties in Europa kent AZ in de Eredivisie ook een foutloze start.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vooraf verraste de opstelling van Gil Vicente Jansen wel. Fran Navarro, die vorig jaar clubtopscorer werd zat op de bank. “Daar fronsten mijn wenkbrauwen wel door. Ik dacht: oké, wat gaat er gebeuren? De jongen die de meeste goals had gemaakt, werd buiten de ploeg gehouden. Een opvallende keuze, maar dat is de zaak van de coach aan de andere kant.” Uiteindelijk kreeg Navarro geen enkele speelminuut, waar de Spanjaard een week eerder nog goed was voor twee doelpunten tegen Riga FC.

Op een gegeven moment werd de wedstrijd een stuk grimmiger, wat leidde tot een aantal felle overtredingen van beide kanten. Aanjager De Wit genoot daar wel van. “Dat hoort er een beetje bij en is alleen maar mooi denk ik. Zeker als je twee ploegen hebt die heel graag willen winnen.” Een withete Kerkez kwam tijdens de wedstrijd met een sliding op voor Myron van Brederode. “Dat Milos zo reageert is mooi. Het is goed dat hij zo opkomt voor zijn teamgenoot. Of het slim is, met een gele kaart op zak, is een ander verhaal. Het was een lekkere tackle en gelukkig heeft hij geen rood gepakt”, aldus De Wit tegenover ESPN.