Unibet: odd van 2.10 bij drie doelpunten van Olympique Lyon tegen Troyes

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 06:36 • Wessel Antes

Vrijdagavond speelt Peter Bosz om 21.00 uur met Olympique Lyon tegen het puntloze Troyes AC. De Nederlandse trainer staat erom bekend attractief voetbal te spelen, en kreeg er met de terugkeer van Alexandre Lacazette een absolute topspits bij. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel tussen Lyon en Troyes.

Lacazette liet in de eerste speelronde direct een goede indruk achter bij Lyon. De Franse superster gaf tegen AC Ajaccio eerst een assist op Braziliaan Tete, waarna hij tien minuten later een strafschop benutte. Hoewel keeper Anthony Lopes even later rood kreeg en Thomas Mangani een penalty verzilverde voor Ajaccio, wist het elftal van Bosz de wedstrijd af te sluiten met een 2-1 overwinning.

Troyes startte de competitie een stuk minder goed. De Franse laagvlieger speelde een duel meer dan Lyon, maar staat nog steeds op nul punten. In het uitduel bij Montpellier werd vlak voor tijd met 3-2 verloren. Ook de eerste thuiswedstrijd tegen het Nederlands getinte Toulouse was geen pretje: Troyes verloor met 0-3. Onder andere een assist van Zakaria Aboukhlal deed Troyes de das om in dat duel.

Lacazette heeft zich bij Lyon al lang en breed bewezen als ware doelpuntenmaker. In zijn eerste periode wist hij in 275 wedstrijden 129 keer te scoren, waardoor hij in juli 2017 voor maar liefst 53 miljoen euro werd overgenomen door Arsenal. Troyes heeft met Iké Ugbo een doelpuntenmaker voor de toekomst in huis. De in Londen geboren Canadees genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Chelsea en was in het seizoen 2019/20 dertien keer trefzeker op huurbasis bij Roda JC.

