VZ 5: Volop kansen voor Nederlandse clubs in Europa; Ajax wil hoofdprijs

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 00:00

AZ met anderhalf been in de groepsfase van de Conference League

AZ heeft goede zaken gedaan in de play-offs van de Conference League. De Alkmaarders waren donderdagavond in eigen huis te sterk voor het Portugese Gil Vicente: 4-0. Dani de Wit, Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis en Mees de Wit waren de doelpuntenmakers in Alkmaar. Door de eclatante zege kan het volgende week tijdens de return in Portugal bijna niet meer fout gaan voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Voor Nederland valt daarmee een belangrijke coëfficiëntenslag te slaan.

Ook FC Twente heeft nog volop kansen

FC Twente leek zichzelf een slechte uitgangspositie te verschaffen op bezoek bij Fiorentina, daar de ploeg van trainer Ron Jans in het eerste bedrijf niets te vertellen had en met een 2-0 achterstand ging rusten. Na rust herpakten de Tukkers zich echter en was het invaller Václav Cerný die de aansluitingstreffer maakte. Twente drukte vervolgens wel door, maar kreeg geen grote kansen op de gelijkmaker. Volgende week moet de return in de Grolsch Veste bepalen wie zich gaat plaatsen voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.

Ajax zit hoog in de boom inzake Antony

Manchester United heeft de hoop op Antony nog niet opgegeven. Bronnen binnen de club melden donderdagavond aan De Telegraaf dat Ajax een bod van tachtig miljoen euro heeft afgewezen. De Amsterdammers verlangen meer. Hoeveel precies is niet bekend. De ontwikkelingen rond de Braziliaan worden ook in Eindhoven met bovengemiddelde interesse gevolgd, daar ook Cody Gakpo op het wensenlijstje staat van United. De Oranje-international mag echter alleen tegen de hoofdprijs vertrekken.

Ook Borussia Dortmund hoeft Cristiano Ronaldo niet te hebben

Cristiano Ronaldo heeft opnieuw een afwijzing ontvangen. BILD en CBS Sports schrijven dat de Portugese superster zijn zinnen heeft gezet op een vertrek naar Borussia Dortmund en zichzelf via zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft aangeboden. Dortmund voelt echter niets voor zijn komst. Ronaldo zou te duur zijn en te oud en mag de ontwikkeling van de zeventienjarige Youssoufa Moukoko niet stagneren.

Steenrijke zakenman wil Manchester United definitief overnemen

Sir Jim Ratcliffe wil Manchester United overnemen als de club te koop is, zo meldt zijn woordvoerder woensdagavond in gesprek met The Times. Het vermogen van Ratcliffe wordt door Forbes op zo’n dertien miljard euro geschat, waardoor de steenrijke zakenman daadwerkelijk een realistische kandidaat lijkt voor een definitieve overname. Ratcliffe is momenteel al eigenaar van het Franse OGC Nice.

