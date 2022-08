Ajax slaat bod van tachtig miljoen op Antony af; PSV zet zich schrap

Donderdag, 18 augustus 2022 om 23:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:14

Manchester United heeft de hoop op Antony nog niet opgegeven. Bronnen binnen de club melden donderdagavond aan De Telegraaf dat Ajax een bod van tachtig miljoen euro heeft afgewezen. De Amsterdammers verlangen meer. Hoeveel precies is niet bekend. De ontwikkelingen rond de Braziliaan worden ook in Eindhoven met bovengemiddelde interesse gevolgd, daar ook Cody Gakpo op het wensenlijstje staat van United. De Oranje-international mag echter alleen tegen de hoofdprijs gaan, weet het Eindhovens Dagblad.

Woensdagavond kwam Sky Sports al met de primeur dat the Red Devils in de laatste weken van augustus ver willen gaan voor de komst van Antony. Die berichten worden bevestigd door the Athletic, dat donderdagavond schrijft dat de Engelse grootmacht daadwerkelijk een bod van tachtig miljoen euro heeft uitgebracht. De naam van Antony viel sinds de komst van Erik ten Hag naar United al regelmatig in Manchester. Ajax heeft inmiddels biedingen van zestig en tachtig miljoen euro afgeslagen. De Amsterdammers zouden mikken op meer dan honderd miljoen euro.

De Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Ten Hag met onder meer Gakpo ook goedkopere opties op zijn lijstje heeft staan, al lijkt PSV ook niet happig te zijn op een vertrek van de Eindhovense buitenspeler. Zeker niet voorafgaand aan de return tegen Rangers in de Champions League. Het huren van Christian Pulisic, die sinds 2019 voor Chelsea speelt, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Het is echter niet zeker of de steenrijke eigenaar van de Londense club bereid is om een van de concurrenten te versterken.

De houding van Ajax zorgt ervoor dat ook PSV de jackpot wil. De Eindhovenaren mikten in eerste instantie op een bedrag van 45 à 50 miljoen euro, maar PSV-watcher Rik Elfrink sluit niet uit dat dit bedrag veel hoger uit gaat vallen. Gakpo heeft zelf al aangegeven dat het behalen van de groepsfase van de Champions League ervoor zorgt dat hij niet per se weg hoeft bij PSV. De buitenspeler staat er goed op bij bondscoach Louis van Gaal en wil graag met Oranje naar het WK. Die kansen zouden kunnen slinken indien hij in het buitenland op de bank terechtkomt.