Hardnekkige geruchten over neergestoken Twente-fans; club ontkent

Donderdag, 18 augustus 2022 om 23:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:46

Fans van FC Twente en Fiorentina hebben donderdagavond in aanloop naar het duel in de play-offs van de Conference League de confrontatie met elkaar gezocht. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe beide supportersgroepen door de straten van Florence rennen. Supportersplatform Voetbal Ultras meldt dat daarbij zes à zeven Tukkers zijn neergestoken, maar die berichten worden tegengesproken door FC Twente.

FC Twente-watcher Leon ten Voorde van TC Tubantia schrijft dat het twee uur voor de wedstrijd 'even onrustig was rond het stadion'. Beelden die rondgaan op internet laten zien dat supportersgroepen van beide elftallen met elkaar op de vuist gaan in de straten van Florence. Volgens bovengenoemd platform zou daar dus bij gestoken zijn met grote messen, maar die berichten worden niet bevestigd door de Enschedese club, meldt RTV Oost.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Vanuit verschillende bronnen is zojuist aan ons doorgegeven dat meerdere Twente-supporters zijn neergestoken in Florence", aldus Voetbal Ultras op Instagram. "De Enschedeërs werden achterna gezeten door Italianen die enorme messen bij zich droegen van ongeveer 30 centimeter lang. Supporters van FC Twente zijn in een val van de politie getrapt waarna er zeker zes à zeven fans werden neergestoken. Meerdere supporters werden afgevoerd met een ambulance." FC Twente werd in Florence gesteund door 2.200 meegereisde fans.

De Enschedese formatie leek zichzelf een slechte uitgangspositie te verschaffen, daar de ploeg van trainer Ron Jans in het eerste bedrijf niets te vertellen had en met een 2-0 achterstand ging rusten. Na rust herpakten de Tukkers zich echter en was het invaller Václav Cerný die de aansluitingstreffer maakte. Twente drukte vervolgens wel door, maar kreeg geen grote kansen op de gelijkmaker. Volgende week moet de return in de Grolsch Veste bepalen wie zich gaat plaatsen voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.