FC Twente komt dramatische eerste helft te boven en heeft nog volop kansen

Donderdag, 18 augustus 2022 om 22:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:03

FC Twente heeft zichzelf een redelijke uitgangspositie verschaft voor de return in de play-offs van de Conference League. Donderdagavond leek de ploeg van trainer Ron Jans geen schijn van kans te hebben tegen Fiorentina, maar werd in de tweede helft de rug gerecht: 2-1. Nicolás González en Arthur Cabral hadden de thuisploeg in de eerste helft op een comfortabele voorsprong gezet. Invaller Václav Cerný zorgde ervoor dat Twente alsnog met een goed gevoel kan uitkijken naar de return, volgende week in de Grolsch Veste.

Lang was het de vraag of Jans in Florence kon beschikken over Ramiz Zerrouki. De middenvelder viel tegen Fortuna Sittard geblesseerd uit en leek het heenduel te moeten missen. Woensdagavond trainde Zerrouki slechts deels mee, maar hij werd fit genoeg bevonden om aan de aftrap te verschijnen. Verder kende het elftal van de Tukkers geen verrassingen en waren het dezelfde namen die ook tegen Fortuna aan de aftrap verschenen. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Sofyan Amrabat, die het middenveld vormde met Youssef Maleh en Alfred Duncan.

Het duel was goed en wel begonnen, toen Fiorentina al snel de leiding nam. Robin Pröpper wist een schot van de Italianen in eerste instantie nog te blokkeren, maar was een halve minuut later kansloos op een kopbal van González, die Lars Unnerstall volledig kansloos liet: 1-0. Het was voor Fiorentina het snelste doelpunt sinds februari 2019, toen de ploeg na zestien seconden scoorde tegen Internazionale door een eigen doelpunt van Stefan de Vrij. Ditmaal lag de bal na 61 seconden in het netje. Twente had in de eerste helft nagenoeg niets te vertellen en mocht van geluk spreken dat een schot van Duncan rakelings over ging.

De tweede treffer zou na een half uur alsnog volgen. Met een vlijmscherpe pass werd Riccardo Sottil, die aan de linkerkant voor het grootste gevaar zorgde, de diepte in gestuurd. Zijn voorzet was precies op maat voor Cabral, die de 2-0 achter Unnerstall gleed. Twente kwam behoudens een vrije trap van Michel Vlap in het eerste bedrijf amper van de eerste helft af. De middenvelder schoot rakelings naast van een meter of twintig. Aan de andere kant voorkwam Unnerstall met een uiterste krachtsinspanning een tweede treffer van Cabral en een derde van Fiorentina. De doelman moest gestrekt naar de hoek na een puike kopbal van de spits.

Jans besloot halverwege in te grijpen en Cerný en Mees Hilgers binnen de lijnen te brengen voor Daan Rots en Julio Pleguezuelo. Het leidde ertoe dat de Enschedeërs meer grip kregen op de wedstrijd. Fiorentina werd teruggedrukt en moest na ruim een uur spelen plots een tegentreffer incasseren. Cerný werd op de rand van buitenspel bediend door Gijs Smal en rondde beheerst af: 2-1. Het doelpunt kwam enigszins uit de lucht vallen, maar zorgde er wel voor dat Twente geloof kreeg in een resultaat. Christos Tzolis werd in de slotfase binnen de lijnen gebracht om een gelijkmaker te forceren, maar zo ver kwam het niet.