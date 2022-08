AZ laat niets heel van Gil Vicente en staat met anderhalf been in de groepsfase

Donderdag, 18 augustus 2022 om 22:52 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:15

AZ heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de play-offs van de Conference League. De Alkmaarders waren in eigen huis te sterk voor het Portugese Gil Vicente: 4-0. Dani de Wit, Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis en Mees de Wit waren de doelpuntenmakers in Alkmaar. Door de eclatante zege kan het volgende week tijdens de return in Portugal bijna niet meer fout gaan voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Voor Nederland valt daarmee een belangrijke coëfficiëntenslag te slaan.

Jansen hield tegen Gil Vicente vast aan zijn vertrouwde namen. De trainer kon niet beschikken over Jesper Karlsson, Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden en Jens Odgaard en koos daarom voor dezelfde elf als in de wedstrijd op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam van afgelopen weekend (2-3). Dat betekende dat Myron van Brederode naast Pavlidis en Hakon Evjen in de aanval begon. Het middenveld bestond uit Jordy Clasie, De Wit en Tijjani Reijnders. Pantelis Hatzidiakos stond naast Sam Beukema, Bruno Martins Indi en Kerkez in de defensie. Hobie Verhulst verdedigde het doel.

AZ begon goed aan de wedstrijd, al was het hier en daar slordig in de eindfase. Zo zetten de Alkmaarders een veelbelovende aanval op via Van Brederode, maar de aanvaller stond niet op gelijke hoogte met de laatste linie van de Portugezen, waardoor de scheidsrechter de aanval affloot. Ook Pavlidis werd door De Wit via een combinatie alleen voor doelman Andrew van Gil Vicente gezet, maar de Griek stond buitenspel. In de 24ste minuut kwam AZ op een verdiende voorsprong. Martins Indi kon doorschuiven naar het middenveld en de bal meegeven aan Kerkez. De Hongaar wist met een afgemeten voorzet De Wit te vinden, die de bal hard in de linkeronderhoek kopte: 1-0.

De Alkmaarders speelden een prima eerste helft en hielden Gil Vicente ver van het eigen doel af. AZ ging dan ook met een verdiende voorsprong de rust in. Een kwartier na rust kwam de thuisploeg bijna op 2-0. Reijnders zocht de combinatie met Pavlidis en De Wit, waarna laatstgenoemde hem oog in oog met keeper Andrew afrondde. De Braziliaan hield zijn ploeg echter in de wedstrijd met een knappe redding. Enkele minuten later werd de voorsprong wel verdubbeld door AZ. Evjen zocht Pavlidis in het zestienmetergebied, maar zijn voorzet werd door Lucas Cunha tegen de paal gewerkt. Invaller Lahdo kon de rebound simpel binnentikken: 2-0.

Het derde doelpunt kwam op naam van Pavlidis, die dankzij het hoog druk zetten van AZ de bal kreeg na een fout in de opbouw bij de Portugezen. De Griekse doelpuntenmaker kon na een actie hard binnen schieten: 3-0. Het slotakkoord werd voor rekening genomen van Mees de Wit, die bij de tweede paal een voorzet van de even daarvoor ingevallen Yukinari Sugawara verzilverde. AZ gaat daardoor met een zeer gunstige uitgangspositie richting de return, die volgende week donderdag om 21.00 uur op het programma staat in Zuid-Europa.