Volop perspectief voor Antwerp en Van Bommel na gunstig resultaat in Istanbul

Donderdag, 18 augustus 2022 om 21:43 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:58

Het Royal Antwerp van Mark van Bommel heeft donderdagavond de heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Istanbul Basaksehir. De Turken namen tien minuten na rust de leiding via Mounir Chouiar, waarna Dinis Almeida in de slotfase een punt redde voor de Belgen. De beslissing moet daardoor volgende week vallen in Antwerpen. Door het gelijkspel wist Van Bommel op de valreep zijn eerste nederlaag als trainer van Antwerp te voorkomen.

Van Bommel kon in Turkije geen beroep doen op Vincent Janssen. De spits, die deze zomer voor zo’n 5,5 miljoen euro overkwam van het Mexicaanse Monterrey, zat nog een schorsing uit. Michel-Ange Balikwisha, Anthony Valencia en voormalig Ajacied Viktor Fischer zijn geblesseerd en moesten de wedstrijd eveneens aan zich voorbij laten gaan. Jurgen Ekkelenkamp en Toby Alderweireld stonden in de basis. Aan de kant van Istanbul Basaksehir zat Nacer Chadli op de tribune. Deniz Türüç begon op de bank en kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen.

Ekkelenkamp was na iets minder dan twintig minuten dichtbij de openingstreffer. Radja Nainggolan zette een counter op via Michael Frey, die met een voorzet de Nederlander vond. Ekkelenkamp schoot echter voorlangs. Het was dezelfde Frey die ruim vijf minuten later zelf bijna tot scoren kwam, maar doelman Volkan Babacan kon middels een knappe save redding brengen. De club uit Istanbul wist in het eerste bedrijf slechts mondjesmaat tot kansen te komen. De grootste kwam op naam van Stefano Okaka, die zijn poging nét langs de paal zag rollen.

Antwerp reageerde daarop via Ekkelenkamp, die nog geen minuut later van dichtbij op de doelman stuitte. De Belgen kwamen na rust goed uit de kleedkamer en voerden het tempo op, maar het was Basaksehir dat op voorsprong kwam. Chouiar zocht verdediger Dinis Almeida op, passeerde hem met een fraaie actie en plaatste de bal met veel gevoel voorbij doelman Jean Butez in de verre hoek: 1-0. De doelpuntenmaker had daarna de smaak te pakken en probeerde het zelfs met een omhaal, maar die belandde naast. Een kwartier later volgde wederom een grote kans voor de thuisploeg, maar ditmaal hield Butez zijn ploeg in de wedstrijd.

Ekkelenkamp werd vervolgens een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Van Bommel, waarna Antwerp in de 88ste minuut langszij kwam via een knappe kopbal van Almeida. De Portugees zette na een voorzet van Sam Vines de eindstand op het bord: 1-1. De return in het Bosuilstadion volgt volgende week donderdag om 20.45 uur.