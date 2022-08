Perr Schuurs verlaat Ajax en levert Amsterdammers miljoenen op

Donderdag, 18 augustus 2022 om 20:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:35

Perr Schuurs laat Ajax definitief achter zich. De centrale verdediger vertrekt naar Italië om zich bij Torino te voegen. De transfer hing al enige tijd in de lucht en is nu officieel bevestigd door de clubs. Ajax ontvangt 9 miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot 11,3 miljoen euro. Daarnaast heeft Ajax bedongen vijftien procent van de winst bij een volgende transfer te krijgen.

Volgens De Telegraaf bereikten Ajax en Torino zaterdagavond op hoofdlijnen overeenstemming over de transfersom. Zondag zouden de clubs het papierwerk in orde maken om tot een definitief akkoord te komen. Voor Schuurs ligt er in Turijn een contract klaar tot de zomer van 2026. Met het bedrag dat Ajax ontvangt maakt de club een forse winst. De verdediger werd in januari 2018 inclusief bonussen voor drie miljoen euro opgehaald bij Fortuna Sittard.

Alfred Schreuder had Schuurs het liefst helemaal niet laten gaan. De trainer van Ajax zag in de 22-jarige verdediger de ideale stand-in voor Jurriën Timber en Daley Blind, omdat hij nooit klaagde over zijn rol als reserve. Het was echter Schuurs zelf die aandrong op een vertrek uit de hoofdstad, daar hij met het oog op zijn ontwikkeling elke week wil spelen. Na het vertrek van Matthijs de Ligt hoopte Schuurs zijn kans te krijgen, maar hij werd voorbijgestreefd door Timber.

Schuurs kwam zondag voor het laatst in actie voor Ajax in het met 6-1 gewonnen thuisduel met FC Groningen. Daarmee komt Schuurs op een totaal van 93 gespeelde wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij drie keer scoorde en vier assists liet noteren. Torino speelt doorgaans in een 3-4-2-1-formatie; concurrenten op zijn positie zijn onder meer Koffi Djidji, Alessandro Buongiorno, Armando Izzo en ex-PSV’er Ricardo Rodriguez, die bij il Toro als linker centrale verdediger speelt.