Opstelling FC Twente: Jans hakt knoop door over Ramiz Zerrouki

Donderdag, 18 augustus 2022 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:22

Ron Jans heeft de opstelling van FC Twente bekendgemaakt voor het heenduel in de play-offs van de Conference League tegen Fiorentina. De oefenmeester heeft de beschikking over Ramiz Zerrouki, voor wie het een vraagteken was of hij het duel zou halen. Hij vormt het blok op het middenveld met Michal Sadílek. Verder zijn er geen verrassingen in de basisopstelling. Het duel in Florence gaat om 21.00 uur van start en staat onder leiding van de Pool Daniel Stefanski.

FC Twente kent tot dusver een uitstekende start van het seizoen. In de derde voorronde van het Europese toernooi werd FK Cukaricki overtuigend verslagen, terwijl de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie werden gewonnen van NEC en Fortuna Sittard. De goede lijn moet worden doorgetrokken tegen Fiorentina, dat op papier als favoriet wordt bestempeld. De Tukkers, gesteund door 2.200 meegereisde fans, hopen met een resultaat te vertrekken uit Italië om de klus in de eigen Grolsch Veste te klaren volgende week.

Zerrouki verscheen woensdagavond op het veld van het Stadio Artemio Franchi, maar sloeg een deel van de groepstraining over. De Algerijn is echter fit genoeg bevonden om aan de aftrap te verschijnen. Verder heeft Jans niet veel zorgen met betrekking tot zijn selectie. De oefenmeester kiest voor de ogenschijnlijk sterkst mogelijke basiself en heeft Wout Brama en Casper Staring weer op de training kunnen verwelkomen na hun blessureleed. Beiden zijn meegereisd naar Italië. Jans ziet geen reden om te sleutelen aan zijn elftal ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Opstelling Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Sadílek, Zerrouki, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan