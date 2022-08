Supporters hebben het gehad met Vitesse: ‘Er is veel verdeeldheid’

Donderdag, 18 augustus 2022 om 21:13

De geringe berichtgeving vanuit Vitesse over de huidige stand van zaken wat betreft de overname van de club zorgt voor verdeeldheid bij de achterban, zo meldt Omroep Gelderland. Twee weken geleden bracht de club nog een update naar buiten, maar sindsdien is het stil. Dat komt volgens de regionale omroep mede doordat de algemeen directeur van de club, Pascal van Wijk, nauwelijks de media opzoekt.

"Dat heeft hij nooit gedaan. Van Wijk is een man van de achtergrond. Hij gelooft heilig in radiostilte en denkt dat communicatie naar het publiek de complexe onderhandelingen met partijen alleen maar kunnen frustreren", schrijft clubwatcher Richard van der Made. Valery Oyf, die sinds 2018 de eigenaar was van de Arnhemmers, schold eerder de schulden van Vitesse kwijt. Als een overname niet van de grond komt en de club zelfstandig verder moet, ziet het er financieel niet goed uit.

"Dat zou overal zijn invloed hebben. Er is al jaren sprake van een dure huishouding en de inkomsten blijven daarbij achter. Geen grote investeerder zou betekenen dat er waarschijnlijk arbeidsplaatsen verloren gaan en dat slechte nieuws wil Van Wijk ook niet communiceren", gaat Van der Made verder. Doordat de verkoop van de club nog altijd niet is afgerond, lijkt het realistisch om de sportieve ambities bij te stellen, meent de omroep. "De supporters weten dat ze rekening moeten houden met een ander jaar. De club wil met Thomas Letsch voorop de ambities echter dolgraag overeind houden."

Transfermarkt

Letsch wil niets horen over een 'overbruggingsjaar' en dat zien de supporters logischerwijs liever ook niet gebeuren. Sommigen zeggen dat ze 'hun cluppie naar de klote zien gaan'. "Er is veel verdeeldheid. Steeds meer supporters hebben het gehad met Vitesse, maar in voetbal regeert vaak ook de waan van de dag. Emoties spelen een belangrijke rol. Ze balen ervan dat er zoveel kwaliteit is vertrokken en aartsrivaal NEC hun club aan het inhalen is." Technisch directeur Benjamin Schmedes kan door alle onduidelijkheid niet doorpakken op de transfermarkt. Alleen Melle Meulensteen werd gekocht, alle andere aanwinsten kwam op huurbasis.