Gebed zonder einde: aangeboden Ronaldo opnieuw niet welkom

Donderdag, 18 augustus 2022 om 19:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:31

Cristiano Ronaldo heeft opnieuw een afwijzing ontvangen. BILD en CBS Sports schrijven dat de Portugese superster zijn zinnen heeft gezet op een vertrek naar Borussia Dortmund en zichzelf via zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft aangeboden. Dortmund voelt echter niets voor zijn komst. Het gonst al dagen van de geruchten rond Ronaldo. Bij Manchester United zouden ze het niet meer in hem zien zitten. Bovendien heeft hij zelf de wens uitgesproken graag in de Champions League te willen spelen.

Verschillende Engelse media beweren dat Ronaldo Old Trafford deze maand al zou mogen verlaten, maar alleen als hij een club kan vinden die hem wil kopen. Dat blijkt op dit moment nog niet aan de orde. Volgens The Telegraph heeft United ‘nog geen enkel bod’ ontvangen voor zijn steraanvaller. United maakt zich desondanks steeds meer zorgen dat Ronaldo een breuk wil forceren en op een verscheuring van het laatste jaar van zijn contract aast, zodat hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

Inmiddels dringt zaakwaarnemer Jorge Mendes aan op een vertrek van zijn clënt. Joel Glazer lijkt echter de meest luidruchtige wegversperring naar een exit, aangezien hij Ronaldo idealiter zou willen behouden. De steenrijke eigenaar heeft herhaaldelijk aangegeven met de Portugees een commerciële goudmijn in handen te hebben. Glazer heeft dit benadrukt tijdens interne overleggen. Erik ten Hag zou Ronaldo liever zien vertrekken bij een acceptabel bod. Aan welk bedrag United zit te denken is niet bekend. Ronaldo heeft nog een contract tot volgend jaar zomer.

Talentontwikkeling

Volgens BILD zou Ronaldo zo wanhopig zijn dat hij zichzelf via zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft aangeboden bij Dortmund. De Duitsers spelen in tegenstelling tot Manchester United wel in de Champions League en zagen met Sébastien Haller hun nummer één spits wegvallen. Ronaldo strijkt bij United echter een jaarsalaris op van 29 miljoen euro, bedragen die niet passen in de financiële huishouding van Dortmund. Daarnaast wil de club de ontwikkeling van Youssoufa Moukoko niet laten stagneren. Het aantrekken van Anthony Modeste als vervanger van Haller was in dat opzicht al een concessie aan het toptalent.

Duitse media beweren dan ook dat Ronaldo met zijn 37 jaar te oud is voor Dortmund, waardoor een transfer totaal niet aan de orde is. Mendes lijkt er dan ook niet in te slagen zijn cliënt te slijten bij een Champions League-deelnemer. Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Bayern München lieten in een eerder stadium al weten de Portugees niet te willen hebben. De komende weken moet blijken of het alsnog tot een transfer gaat komen of dat Ronaldo komend seizoen in de Europa League te bewonderen is.