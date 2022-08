Pascal Jansen kiest voor vertrouwde namen tegen Gil Vicente

Donderdag, 18 augustus 2022 om 20:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:30

De opstelling van AZ voor de thuiswedstrijd tegen Gil Vicente in de play-offs van de Conference League is bekend. De Alkmaarders beginnen ongewijzigd ten opzichte van het duel op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam van afgelopen weekend (2-3). Dat betekent dat trainer Pascal Jansen wederom kiest voor Myron van Brederode, die door de afwezigheid van Jesper Karlsson zijn basisplaats behoudt.

Naast Karlsson zijn donderdagavond ook Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden en Jens Odgaard nog niet inzetbaar. ''De factor tijd speelt hierbij een rol'', zei Jansen woensdag op de persconferentie over de afwezigheid van Bazoer. ''Jesper Karlsson is drukdoende om topfit te worden, ook voor hem speelt die tijdsfactor een rol.'' De 24-jarige Zweed staat al weken aan de kant met een spierblessure.

Vanheusden trainde deze week weer zonder beperkingen met de groep mee, maar is dus nog niet fit genoeg om in de basis te beginnen. Jansen verwacht daarnaast dat ook Odgaard snel weer aansluit. Voorin beginnen naast Van Brederode in de aanval Hakon Evjen en Vangelis Pavlidis. De Griek was tegen Sparta Rotterdam nog trefzeker en scoorde vorige week tegen Dundee United (7-0) twee keer.

Op het middenveld spelen Jordy Clasie, Dani de Wit en Tijjani Reijnders. Pantelis Hatzidiakos raakte zijn plek in het hart van de defensie kwijt aan Sam Beukema, maar mag tegen de Portugezen wederom op de rechtsbackpositie starten. Bruno Martins Indi en Milos Kerkez maken de defensie compleet. Hobie Verhulst staat onder de lat in het AFAS Stadion.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Clasie, Reijnders, De Wit; Evjen, Pavlidis, Van Brederode

Opstelling Gil Vicente: Andrew; Araujo, Fernandes, Aburjania, Gomes; Arai, Carvalho, Fujimoto; Santana,