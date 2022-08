Gilissen vindt onderdak in de Eredivisie na rampjaar bij Heracles Almelo

Donderdag, 18 augustus 2022 om 17:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:21

Tim Gilissen gaat opnieuw aan de slag bij een club uit de Eredivisie. De veertigjarige oud-profvoetballer wordt technisch manager bij FC Utrecht, zo maakt de club uit de Domstad bekend. Gilissen werd eerder dit jaar ontslagen bij Heracles Almelo, waar hij eveneens verantwoordelijk was voor het technische beleid. Bij Utrecht heeft hij een contract getekend voor drie seizoenen en wordt hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vormgeven van het technisch proces rondom het beloftenteam en de jeugdopleiding.

Gilissen werd begin 2019 aangesteld bij Heracles Almelo als technisch directeur, maar moest er eind mei het veld ruimen na een dramatisch verlopen seizoen. De Almeloërs zakten voor het eerst in zeventien jaar af naar een niveau lager en wensten niet langer door te gaan met de voormalig speler. Bij Utrecht gaat Gilissen zich bezighouden met het technische beleid rond het beloftenteam en de jeugdopleiding. Eerder was hij bij Heracles dus werkzaam als technisch directeur en bekleedde hij bij NAC Breda de functie van manager jeugdopleiding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De ervaring en kennis die ik de voorbije jaren heb opgedaan in Breda en Almelo kan ik in de praktijk brengen in deze nieuwe en uitdagende functie bij FC Utrecht, die me ook weer uitdaagt mezelf verder te ontwikkelen", vertelt Gilissen, die in zijn actieve loopbaan uitkwam voor Heracles, sc Heerenveen en Go Ahead Eagles. "FC Utrecht is ambitieus en volop in beweging en ik heb er zin in om vanuit mijn professionaliteit en functie een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling."

Ook technisch directeur Jordy Zuidam is opgetogen. "Sinds enige tijd leefde de wens om de structuur op het vlak van de voetbaltechnische zaken te veranderen, om zodoende meer focus op de diverse onderdelen aan te kunnen brengen, passend bij het beleid van de organisatie. We hebben uitgebreid de tijd genomen om gesprekken te voeren met Tim. Tijdens die gesprekken raakte Tim overtuigd van de club en deze rol, en wij van zijn kwaliteiten. Met de komst van Tim maken we een belangrijke stap in het verder professionaliseren van de voetbaltechnische kant."