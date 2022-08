Chelsea komt met statement en wil ‘strengst mogelijke actie’ voor ‘idioot’

Donderdag, 18 augustus 2022 om 17:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:31

Chelsea neemt afstand van de 'fan' die zich afgelopen zondag schuldig heeft gemaakt aan discriminerend gedrag richting Heung-min Son. De club plaatst donderdag een statement op de clubsite waarin het spreekt over een 'idioot' en 'de strengst mogelijke actie' oppert. De club dient de supporter daarvoor wel eerst te identificeren. Op dit moment wordt, onder meer op basis van camerabeelden, gekeken om wie het gaat.

Het incident deed zich voor in de eerste helft van de Londense derby. Toen Son zich naar de hoek van het veld begaf om een corner te nemen, was op de achtergrond een man te zien die een gebaar van een spleetoog maakte. Beelden daarvan werden al snel online verspreid, waarna een klopjacht begon op de supporter. Chelsea zegt in het statement de identiteit van de man nog niet te hebben vastgesteld, maar doet er alles aan om hem te vinden.

#Chelsea Chelsea wanasisitiza kuwa watachukua "hatua kali zaidi" huku wakiendelea kuchunguza ripoti kwamba mshambuliaji wa Tottenham Son Heung-min alidhalilishwa kwa ubaguzi wa rangi huko Stamford Bridge.#Spurs #SonHeungMin #EPL #WeweNiSisi pic.twitter.com/FT2B44pXmm — Michezo Online News (@MichezoOnline1) August 18, 2022

"Chelsea vindt iedere vorm van discriminerend gedrag walgelijk. Daar is geen plaats voor binnen de club en in iedere andere gemeenschap. Chelsea heeft zijn zerotolerancebeleid voor discriminerend gedrag heel duidelijk gemaakt, maar er zijn nog steeds idioten zoals deze die zich als zogenaamde fans aansluiten bij de club, wat beschamend is voor Chelsea, onze trainers, spelers, stafleden en onze echte supporters. We zijn het incident aan het onderzoeken en als deze individu wordt geïdentificeerd, volgt de strengst mogelijke actie", aldus de club.

Bij het duel tussen Chelsea en Tottenham Hotspur liepen de gemoederen hoog op. Managers Thomas Tuchel en Antonio Conte kregen het meermaals met elkaar aan de stok en ook op het veld ontstonden opstootjes. Na het laatste fluitsignaal gingen de ruzies verder en zagen Conte en Tuchel de rode kaart. "Er is geen wrok richting Conte. We hebben elkaar niet beledigd, niet geslagen, we vochten voor onze teams. Ik ben verbaasd dat we daar allebei een rode kaart voor hebben gekregen", zei Tuchel na afloop tegen Sky Sports.