Atlético Madrid speelt heel hoog spel en zegt ‘nee’ tegen 250 miljoen euro

Donderdag, 18 augustus 2022 om 16:22 • Guy Habets

Atlético Madrid had in de afgelopen dagen in totaal 250 miljoen euro kunnen verdienen, maar besloot die kans voorbij te laten gaan. Dat schrijft AS. Het spel op de transfermarkt wordt hard gespeeld door Atlético, dat vier spelers niet wil laten gaan. Daardoor kregen Manchester United, Chelsea en Juventus nul op het rekest.

De penningmeester van los Rojiblancos zal de afgelopen dagen vaak op de rekening hebben gekeken. In totaal lag er 250 miljoen euro op de club te wachten, maar de technische beleidsbepalers gingen niet akkoord met de verschillende aanbiedingen op spelers van Atlético. Zo werd eerder al een bod van Manchester United van 130 miljoen euro op João Félix naar de prullenbak verwezen en werd er gezegd dat de Engelsen terug moesten komen met veel meer.

United kwam terug, maar niet voor Félix. Het legde daarna namelijk veertig miljoen op tafel voor Matheus Cunha, de 23-jarige Braziliaan die pas één jaar in Wanda Metropolitano speelt. Ook dat bod werd door Atlético afgewezen. Juventus en Chelsea meldden zich daarnaast ook nog in Madrid. La Vecchia Signora hoopt op een terugkeer van Alvaro Morata naar Turijn en had daar veertig miljoen voor over, maar werd ook de deur gewezen door Atléti.

De Spanjaarden hadden ook geen boodschap aan het bod van veertig miljoen dat Chelsea uitbracht op Marcos Llorente. De middenvelder mag onder geen beding vertrekken en dus verdiende Atlético in de afgelopen dagen geen 250 miljoen euro, maar helemaal niets. Het valt echter niet uit te sluiten dat één of meerdere van de drie clubs in de komende dagen terugkomen met hogere aanbiedingen en dat de Madrileense club dan alsnog overstag gaat.