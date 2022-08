Dilrosun noemt belangrijkste reden waarom hij bij Feyenoord heeft getekend

Donderdag, 18 augustus 2022 om 16:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:23

Javairô Dilrosun is sinds dit seizoen nieuw bij Feyenoord en zegt blij te zijn met zijn nieuwe club. De buitenspeler heeft veel vertrouwen in de selectie van trainer Arne Slot en gaat met zijn teamgenoten voor de prijzen. “Dat is waarom ik een meerjarig contract heb getekend bij deze club."

Dilrosun sloot in de voorbereiding aan bij de Rotterdammers en zag dat er nog wat werk te verzetten was. Ondertussen is de ene na de andere versterking binnengehaald en ziet de wereld er heel anders uit. "Het is mooi dat er steeds meer nieuwe gezichten op het trainingsveld zijn”, zegt de jongeling tegen Hand in Hand van FSV De Feijenoorder. “Dat betekent dat de selectie steeds meer vorm krijgt en goede spelers met veel kwaliteit erbij komen. Ik heb veel vertrouwen in de groep die er nu staat. En ik ben dankbaar om deel uit te maken van dit nieuwe Feyenoord."

De van Hertha BSC overgekomen aanvaller zegt competitief te willen zijn met zijn nieuwe werkgever. "We willen graag meedoen om de bovenste plekken en het gat met Ajax en PSV verder verkleinen. Dat is waarom ik een meerjarig contract heb getekend bij deze club." Feyenoord deed afgelopen seizoen lang mee in de strijd om de landstitel, maar moest zijn meerdere erkennen in Ajax en PSV. Uiteindelijk gingen de Amsterdammers er met het kampioenschap vandoor.

Voor Dilrosun, die een contract heeft getekend tot medio 2026, is de concurrentie groot. Woensdag verzekerde Feyenoord zich van de komst van Igor Paixão. De Braziliaanse buitenspeler heeft getekend tot medio 2027 en moet met de Nederlander de concurrentiestrijd aangaan. Feyenoord voegde in een eerder stadium Santiago Giménez, Marcos López, Quinten Timber, Sebastian Szymanski, Mats Wieffer, Danilo, Mohamed Taabouni, Oussama Idrissi en Jacob Rasmussen toe aan de selectie.