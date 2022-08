Unibet: een odd van 7.50 voor een nieuwe dubbelslag van Gabriel Jesus!

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 18:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:23

Waar Manchester United een dramatische seizoensstart beleeft, daar gaat het Arsenal voor de wind. The Gunners openden met overwinningen op Crystal Palace (0-2) en Leicester City (4-2). Wordt op bezoek bij promovendus Bournemouth de derde competitiezege op rij geboekt door de club uit Noord-Londen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de tweede uitwedstrijd van Arsenal van dit nog prille seizoen.

Gabriel Jesus was zaterdag tegen Leicester de grote held van de Arsenal-supporters in het Emirates Stadium. De Braziliaanse aanvaller scoorde twee keer en was een constante plaag voor de verdediging van the Foxes. Hij baalde na afloop dat een hattrick was uitgebleven in de eerste thuiswedstrijd van Arsenal van dit Premier League-seizoen. De verdediging van Bournemouth is in ieder geval gewaarschuwd voor het scorend vermogen van Jesus.

Bournemouth kende met een 2-0 overwinning op Aston Villa een uitstekende start van het seizoen 2022/23. Een week later was die euforie echter verdwenen, want op bezoek bij Manchester City had de promovendus helemaal niets te vertellen. De ploeg van manager Scott Parker verliet het Etihad Stadium met een 4-0 nederlaag. Een week later volgt opnieuw een zware test voor Bournemouth, want met Arsenal staat een clash met de nummer twee in de Premier League op het programma.

De 1.96 meter lange Kieffer Moore zal tegen Arsenal waarschijnlijk weer de aanvalsleider zijn van Bournemouth. De boomlange spits scoorde tegen Villa, maar had een week later tegen Manchester City net als zijn ploeggenoten weinig te vertellen. De in topvorm verkerende Gabriel Jesus zal zijn totaal in de Premier League willen uitbreiden in het Vitality Stadium aan de Engelse zuidkust.

