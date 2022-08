Simeone junior heeft na jaren in de marge eindelijk toptransfer te pakken

Donderdag, 18 augustus 2022 om 15:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:23

Giovanni Simeone mag zich de nieuwe spits van Napoli noemen. De spits stapt in eerste instantie op huurbasis over van Hellas Verona, dat drie miljoen euro ontvangt. Napoli heeft bovendien een optie tot koop bedongen en kan de Argentijn voor twaalf miljoen euro definitief overnemen.

De 27-jarige spits was vorig seizoen op schot voor Hellas Verona. Met liefst zeventien doelpunten en zes assists was de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone uitermate belangrijk. De vijfvoudig Argentijns international brak door in de jeugd van River Plate, waarna hij in 2016 bij Genoa in Europa terechtkwam. Die club raakte overtuigd en telde vijf miljoen euro neer om hem definitief over te nemen. Via Fiorentina, Cagliari en Hellas Verona maakt de laatbloeier nu dus de stap naar de top van de Serie A.

Bij Fiorentina ging Simeone goed van start met veertien goals, maar was zijn tweede jaar minder. Na een seizoen met zes doelpunten maakte Cagliari dertien miljoen euro over naar Florence. Bij Cagliari schoot Simeone zich één keer in de dubbele cijfers. Na een matig tweede jaar besloot de club uit Sardinië de spits te verhuren aan Hellas Verona. Daar brak Simeone definitief door in de Serie A. Voor Napoli reden genoeg om zich te melden bij de aanvaller.

Met de komst van Simeone zijn de Napolitanen nog niet uitgewinkeld. Volgens diverse Italiaanse media zijn er namelijk nog twee spelers op komst. Tanguy Ndombele van Tottenham Hotspur zou donderdag eerst medisch gekeurd worden, waarna hij gehuurd wordt van de Spurs. Daarnaast is ook de komst van Giacomo Raspadori dichtbij. De aanvaller van Sassuolo moet eveneens gekeurd worden, maar lijkt definitief gecontracteerd te worden. Naar verluidt maakt Napoli 35 miljoen euro over naar Sassuolo.