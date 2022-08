‘Erik ten Hag en Man United denken weer aan een transfer met een Ajax-link’

Donderdag, 18 augustus 2022 om 14:40 • Guy Habets

Arkadiusz Milik wordt in Franse media in verband gebracht met Manchester United. Volgens L'Équipe zou Olympique Marseille, de huidige club van de Poolse aanvaller, wel openstaan voor een vertrek van Milik en heeft Erik ten Hag hem op het lijstje van mogelijke versterkingen voor de aanvalslinie gezet.

Het moge duidelijk zijn dat Manchester United op zoek is naar meer nieuwe spelers, aangezien de seizoensstart met twee nederlagen op rij niet om over naar huis te schrijven was. Er wordt gezocht naar een nieuwe reservedoelman, een rechtsback, een vleugelaanvaller en een spits en voor die laatste vacature is Miilk in beeld. In Frankrijk wordt gemeld dat de Pool door Ten Hag serieus wordt overwogen als optie. Marseille zou zo'n twintig miljoen willen incasseren voor de voormalig Ajacied.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Milik lijkt alleen naar Old Trafford te kunnen komen als Cristiano Ronaldo voor die tijd vertrokken is. De Portugese superster zorgt voor interne problemen en lijkt niet meer gemotiveerd te zijn om voor the Mancunians te spelen. Als Ronaldo inderdaad voor de deadline op 1 september vertrekt, komt er geld vrij en kan Milik als zijn opvolger gehaald worden. Er is vooralsnog geen club die serieus in de markt is voor CR7.

De afgelopen twee seizoenen kwam Milik tot 38 wedstrijden in de Ligue 1 namens Marseille, waarin hij zestien keer scoorde. Dit seizoen speelde hij ook al twee duels, maar trof de Pool geen doel. De Fransen namen Milik in 2020 over van Napoli, waar hij in vier seizoenen ook al tot 38 goals in de Serie A kwam. Zijn productiefste seizoen beleefde de linkspoot echter in het shirt van Ajax, waarvoor hij in de jaargang 2015/16 21 keer scoorde. Hij speelde eerder ook voor Rozwój Katowice, Górnik Zabrze, Bayer Leverkusen en FC Augsburg.