‘Pellè zal niet blij zijn dat ik dit openbaar, hij krijgt dit niet mee toch?’

Donderdag, 18 augustus 2022 om 14:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:42

FC De Rebellen is een team met oud-profvoetballers die allemaal de grens opzochten of er overheen stapten in hun carrière. Ze zijn eigenzinnig, eigenwijs, kunnen slecht tegen onrecht en nemen geen blad voor de mond. Voetbalzone-presentator Mounir Boualin ging in gesprek met leden van het team, dat bestaat uit onder meer Sjaak Polak, Patrick Pothuizen, Randy Wolters, Glenn Helder en Ricky van den Bergh.

Laatstgenoemde speelde voor onder meer Sparta Rotterdam, Heracles Almelo en ADO Den Haag. Bij de Hagenezen liet de middenvelder naast zijn voetballende kwaliteiten ook zien te beschikken over een ruw randje. “Ik had het hart altijd wel op de tong en ben een paar keer over de schreef gegaan. Beetje Haags, dan ben je al gauw rebels. Ik moest een keer invallen tegen PSV, had nog geen bal geraakt en zaagde Ibrahim Afellay af. Direct door Roelof Luinge met rood van het veld gestuurd. Ik viel in de 25e minuut in en moest eruit in de 28e minuut. De tweede helft heb ik thuis op de bank gekeken. Raymond Atteveld (toenmalig trainer, red.) vond dat niet leuk, maar die vond niets leuk.”

Ook Ruben Schaken was niet altijd het braafste jongetje van de klas. “Veel meegemaakt. Foute keuzes gemaakt, maar ook goede. Ik heb een mooie carrière gehad. Uiteindelijk aangesloten bij De Rebellen. Dat moet je verdienen hè? Je moet wel wat dingen hebben uitgevreten in je carrière om hierbij te zijn. Zo ben ik eens op trainingskamp met Feyenoord met Graziano Pellè weggegaan in de nacht. Over het hek geklommen en een feestje meegepakt. Uiteindelijk terug over het hek geklommen, lekker in bed gelegen en de volgende dag had niemand wat gemerkt. We waren helemaal naar de filistijnen, maar hebben allebei daarna een goede pot gespeeld. Hij zal niet blij zijn dat ik dit openbaar, dit krijgt hij niet mee toch?”

Randy Wolters speelde jarenlang bij Go Ahead Eagles. De aanvaller had de mogelijkheid om een transfer te maken, maar de Deventer club liet hem niet vertrekken. “Er meldde zich een club uit Italië die een bepaald bedrag voor me neer wilde leggen. Dat bedrag zou in tweeën gesplitst worden: een helft aan het begin van het seizoen en de andere helft aan het einde. Daar ging Go Ahead niet mee akkoord en daar was ik erg boos om. Toen heb ik wel wat trainingen verpest, ja. Bij het positiespel schoot ik iedere bal die ik kreeg de lucht in. Hans de Koning was toen onze trainer, maar die kon daar niet veel aan doen. Hij gaf me nog gelijk ook”, lacht Wolters.

Wie de voetballers aan het werk wil zien, heeft daar gezien hun volle agenda genoeg mogelijkheden toe. De oud-profs spelen hun eerstvolgende wedstrijd op vrijdag 26 augustus in Haarlem tegen het lokale DSS.