Joshua Zirkzee heeft zijn beslissing gemaakt en vermijdt pikante keuze

Donderdag, 18 augustus 2022 om 13:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:11

Joshua Zirkzee lijkt dicht bij een rentree bij RSC Anderlecht te zijn. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Woensdag verschenen er nog berichten dat de spits mogelijk een pikante transfer naar aartsrivaal Club Brugge zou maken, maar Zirkzee lijkt nu dus toch terug te keren naar Brussel. Vorig seizoen speelde de Nederlandse spits al op huurbasis voor Paars-Wit .

Het is geen geheim dat Anderlecht al langer geïnteresseerd was om Zirkzee langer aan boord te houden. Toch bleek het een lastig verhaal te zijn voor de Belgisch recordkampioen. Een nieuwe huurconstructie zou alleen mogelijk zijn als Zirkzee zijn tot medio 2023 lopende contract bij Bayern München zou verlengen. Het kopen van de Nederlander was ook lastig, omdat de Duitsers meer dan tien miljoen euro zouden verlangen. Anderlecht heeft nu echter een financiële klapper kunnen maken door de verkoop van Sergio Gómez aan Manchester City.

Met de vijftien miljoen euro die Anderlecht toucheerde wil het nu doorpakken en Zirkzee definitief binnenhalen. Vanwege het belang van het halen van de groepsfase van de Conference League zat Anderlecht niet stil en sorteerde het al voor met het aantrekken van andere aanvallers. Zo werden Sebastiano Esposito en Fábio Silva eerder al op huurbasis vastgelegd. Toch verloor Anderlecht Zirkzee niet uit het oog en heeft het zich nu officieel in Beieren gemeld. De 21-jarige Schiedammer zou zelf ook oren hebben naar een terugkeer op het oude nest.

Club en speler hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden, en bovendien beseft de jeugdinternational van Oranje dat hij na een of twee seizoenen een volgende stap kan zetten. Zirkzee maakte in de zomer van 2017 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Bayern München. Door hevige concurrentie van onder meer Robert Lewandowski kon de aanvaller nooit doorbreken in Zuid-Duitsland en werd hij tweemaal op huurbasis elders gestald. Voor Anderlecht kwam hij In 32 competitieduels tot vijftien doelpunten en verzorgde hij acht assists.