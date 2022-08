Alderweireld is blij met Van Bommel: ‘Ik ben trots dat hij mij dat vroeg’

Donderdag, 18 augustus 2022 om 12:47 • Guy Habets

Toby Alderweireld heeft de aanvoerdersband bij Royal Antwerp met veel trots in ontvangst genomen. De Belgische centrale verdediger, die deze zomer Qatar achter zich liet om in 'zijn' Antwerpen te kunnen gaan voetballen, had weinig tijd nodig om zich aan te passen en kreeg dus meteen een leidende rol van trainer Mark van Bommel.

Daar is Alderweireld zijn oefenmeester dankbaar voor. "De integratie is snel verlopen en dat is mede dankzij mijn eigen gedrag, denk ik: ik ben niet gearriveerd alsof ik het voetbal heb uitgevonden. De jongens voelen dat ook wel, anders hadden ze me nooit geaccepteerd als aanvoerder. Ik ben trots dat de coach mij vroeg om die rol op te nemen. Ik hoorde nog geen klachten."

De verwachtingen zijn hoog bij Antwerp. Eigenaar Paul Gheysens, directeur voetbalzaken Marc Overmars en ook Alderweireld hebben een diepgewortelde wens. " Ik heb niet bij Antwerp getekend om de toerist uit te hangen", zegt de ervaren stopper dan ook. "Ik wil de Champions League naar de stad Antwerpen brengen. Dat is mijn droom. Ik heb mijn familie op voorhand gewaarschuwd dat ik hier niet kwam uitbollen. En dus ga ik ook niet dagelijks langs bij mijn ouders, broers of vrienden."

The Great Old is uitstekend begonnen aan het seizoen. Met twaalf punten uit vier wedstrijden staan de mannen van Van Bommel bovenaan in de Belgische competitie en ook in Europees verband werd nog niet verloren. Achtereenvolgens werden Drita en Lillestrøm SK uitgeschakeld in de voorrondes van de Conference League, waarin Istanbul Basaksehir de laatste horde op weg naar de groepsfase is.