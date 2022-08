Telegraaf onthult salaris: Thomas Verheydt is best betaalde speler ooit bij ADO

Donderdag, 18 augustus 2022 om 12:13 • Guy Habets • Laatste update: 12:37

Thomas Verheydt is momenteel de best verdienende speler ooit bij ADO Den Haag. Dat weet De Telegraaf te melden. De topscorer van de Haagse club stond deze zomer in de belangstelling van diverse Aziatische clubs en dus deed ADO er alles aan om hem te behouden. Dat lukte door hem een jaarsalaris van een half miljoen euro aan te bieden.

Verheydt kreeg naast dat torenhoge salaris, dat nog nooit eerder door ADO aan één speler werd uitgekeerd, een driejarig contract voorgeschoteld. Daarmee werd de dertigjarige spits uit handen van geïnteresseerde clubs gehouden. De Telegraaf schrijft dan ook dat er onder de nieuwe eigenaren weinig is veranderd, aangezien de Chinese grootaandeelhouders van United Vansen eerder al veel geld uittrokken om spelers als Lex Immers, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers aan de club te binden.

Dat leverde financiële problemen op en bezuinigingen waren nodig om ADO van de ondergang te redden. Toch is Verheydt nu de best betaalde speler ooit bij de Residentieclub. Zijn ploeggenoten hebben daar echter geen moeite mee, zo stelt trainer Dirk Kuijt. "Als speler zou ik het wel lekker vinden om met iemand te spelen die dertig goals of meer zou kunnen maken. Maar ik heb absoluut niet het gevoel dat spelers er problemen mee hebben."

Kuijt zou, zo tekent De Telegraaf ook op, in ee 'wespennest' beland zijn bij ADO. De Spaanse baas van ADO, Ignacio Beristain, zou technisch manager Daryl Janmaat als 'loopjongen' gebruiken en drukt zijn eigen technische agenda door. Zoons van de eigenaar mochten bijvoorbeeld meetrainen bij jeugdteams in Den Haag. Daarnaast spreekt Kuijt amper met de clubleiding. Zelf maakt hij ich geen zorgen. "Ik richt me alleen op de langetermijnvisie met mijn team. Over andere plekken binnen de club kan ik niet oordelen."