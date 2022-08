Vermoedelijke opstelling van AZ voor het treffen met aangeslagen Portugezen

Donderdag, 18 augustus 2022 om 11:12 • Guy Habets

AZ treedt donderdagavond tegen Gil Vicente waarschijnlijk aan met hetzelfde elftal als de afgelopen weken. Door de afwezigheid van spelers als Jesper Karlsson, Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden en Jens Odgaard valt trainer Pascal Jansen waarschijnlijk terug op de voor hem bekende basis. Dat betekent dat de jonge Myron van Brederode opnieuw aan de aftrap zal staan.

De voorbije wedstrijden zorgde het vaste elftal van Jansen ervoor dat de eerste twee wedstrijden in Eredivisie-verband werden gewonnen en dat de play-offs van de Conference League werden bereikt. Voor de oefenmeester is er dus waarschijnlijk geen reden tot wisselen, ook omdat hij weinig andere smaken tot zijn beschikking heeft. Dat zal betekenen dat Van Brederode weer speelt en dat ook Tijjani Reijnders weer een kans krijgt om zijn waarde te bewijzen. Hij zal op den duur de concurrentiestrijd met Bazoer aan moeten gaan, die nu nog niet fit is.

"De factor tijd speelt hierbij een rol", zei Jansen tijdens de persconferentie over Bazoer. De oefenmeester ziet dat zijn ploeg goed op weg is om de eerste doelen te behalen. "Het was voor ons een belangrijk doel om de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie te winnen. Daarnaast willen we absoluut de groepsfase van de Conference League halen. Vooralsnog liggen we dus op schema. Vorige week hebben we een aardig niveau aangetikt met elkaar."

De groepsfase van het derde Europese toernooi van de UEFA moet uiteindelijk bereikt worden door af te rekenen met Gil Vicente. De Portugezen reizen niet met een opperbest gevoel af naar Alkmaar, aangezien zij afgelopen weekend punten lieten liggen in de eigen competitie. Het nietige Arouca was met 1-0 te sterk en dus staat de formatie van trainer Rui Almeida na twee wedstrijden op de tiende plaats. In de derde voorronde van de Conference League werd eerder wel probleemloos afgerekend met Riga FC: na een 1-1 in Letland werd er thuis met 4-0 gewonnen.

De vermoedelijke opstelling van AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Clasie, Reijnders, De Wit; Evjen, Pavlidis, Van Brederode.