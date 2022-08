Vermoedelijke opstelling FC Twente: veel vraagtekens rond Ramiz Zerrouki

Donderdag, 18 augustus 2022 om 11:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 12:07

FC Twente neemt het donderdagavond in de play-offs van de Conference League op tegen Fiorentina, maar weet nog niet of het daarin over Ramiz Zerrouki kan beschikken. De middenvelder is niet helemaal fit. De Tukkers kennen tot dusver wel een uitstekende start van het seizoen. In de derde voorronde van het Europese toernooi werd FK Cukaricki overtuigend verslagen, terwijl de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie werden gewonnen van NEC en Fortuna SIttard.

Zerrouki viel in het duel met Fortuna Sittard uit na een botsing met Dimitrios Siovas. De middenvelder draaide weg, maar klapte op de Griekse verdediger. Zerrouki bleef op het gras liggen en moest, nadat hij nog even verder probeerde te spelen, toch gewisseld worden. Leon ten Voorde van Tubantia laat echter weten dat hij verwacht Zerrouki in de basis te zien.

Zerrouki verscheen woensdagavond wel op het veld van het Stadio Artemio Franchi, maar hij sloeg een deel van de groepstraining over. Verder lijkt trainer Ron Jans niet veel zorgen te hebben. Hij heeft Wout Brama en Casper Staring weer op de training kunnen verwelkomen na hun blessureleed en beiden zijn meegereisd naar Italië. Het ligt verder niet in de lijn der verwachtingen dat Jans gaat sleutelen aan zijn elftal.

Daan Rots zal vermoedelijk wederom de voorkeur gaan krijgen boven Václav Cerný. De Tsjech lijkt nog niet helemaal de oude te zijn na zijn zware knieblessure. Toch spreekt Ten Voorde in podcast De Ballen Verstand de verwachting uit dat de Tsjech nog genoeg aan spelen toe zal komen. "Je gaat de spelers nog nodig hebben. Als je de poulefase haalt, heb je van september tot november gewoon drie wedstrijden in een week. Dan heb je die spelers gewoon nodig", aldus de journalist, die weet waarom de buitenspeler nog niet zijn vroegere niveau heeft. "Bij Cerny, dat zit tussen de oren."

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall, Brenet, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Sadílek, Zerrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel