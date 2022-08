Fortuna Sittard maakt wederom financiële klapper dankzij Perr Schuurs

Donderdag, 18 augustus 2022 om 10:01 • Wessel Antes • Laatste update: 10:03

Fortuna Sittard kan bijna twee miljoen euro van Ajax verwachten wanneer Perr Schuurs definitief de overstap maakt naar Torino, zo meldt De Limburger. De 22-jarige verdediger van Ajax kan ieder moment gepresenteerd worden bij de Serie A-club en daarna zullen de Amsterdammers zo’n vijftien procent van de transfersom afstaan aan Fortuna.

Het bedrag dat Fortuna kan verwachten komt voort uit een doorverkooppercentage en solidariteitsbijdrage. Volgens De Limburger heeft de club in 2018 een doorverkooppercentage van maar liefst vijftien procent bedongen. Daarnaast ontving Fortuna destijds al een vaste transfersom van twee miljoen euro voor Schuurs, die in Sittard goed was voor tien goals en acht assists in zestig officiële wedstrijden.

Algemeen directeur Ivo Pfennings reageert tegenover het regionale dagblad alvast verheugd op de transfer van Schuurs. “"Hier doe je het voor. We proberen altijd spelers te halen die na één of twee jaar een nieuwe transfer kunnen maken, waarbij wij recht hebben op een doorverkooppercentage. Als het dan ook nog een jongen uit de eigen jeugd betreft, is het helemaal super natuurlijk." Schuurs speelde in de afgelopen jaren 95 wedstrijden voor Ajax, waarin hij drie keer scoorde en vier assists afleverde.

Eerder deze transferzomer kon Pfennings al in zijn handjes klappen bij de uitgaande recordtransfer van Zian Flemming. De aanvallende middenvelder vertrok voor circa drie miljoen euro naar Millwall, waarmee hij het transferrecord van Mark van Bommel bij Fortuna uit 1999 verbrak. Perr Schuurs staat nog steeds op de derde plek in dat lijstje, gevolgd door Mark Diemers. Diemers werd in de zomer van 2020 voor 1,3 miljoen euro overgenomen door Feyenoord.