Feyenoord verwacht deze week Hancko-akkoord; ook Bullaude op weg

Donderdag, 18 augustus 2022 om 08:59 • Wessel Antes • Laatste update: 09:01

Feyenoord lijkt op korte termijn twee gewenste versterkingen toe te voegen aan de selectie. De Telegraaf bevestigt donderdagochtend het nieuws dat een definitief akkoord over Dávid Hancko nadert. Daarnaast meldt journalist César Luis Merlo dat er in Argentinië al rekening wordt gehouden met een vertrek van Ezequiel Bullaude.

De Telegraaf schrijft dat Feyenoord in de komende 48 uur vorderingen hoopt te maken in de onderhandelingen met Sparta Praag. De 24-jarige Hancko gaat naar alle waarschijnlijkheid tot de duurste Feyenoorders ooit behoren. Waar Sparta Praag eerst mikte op een vraagprijs van tien miljoen euro, lijken de Rotterdammers toch goedkoper weg te komen. Inmiddels zou het al gaan over de invulling van de laatste details.

Daarmee zou Feyenoord de definitieve opvolger van de naar AFC Bournemouth vertrokken Marcos Senesi eindelijk in huis hebben. Eerder werd Jacob Rasmussen al gehaald als eventuele back-up. Hancko is een dynamische verdediger zie zowel centraal achterin als op linksback uit de voeten kan. In de afgelopen jaren speelde hij 102 wedstrijden voor Sparta Praag, waarin hij twintig doelpunten maakte en elf assists gaf. In de Tsjechische hoofdstad heeft aanvoerder Hancko momenteel nog een contract tot medio 2024.

Ezequiel Bullaude

Naast Hancko lijkt ook Bullaude zich nu definitief op te maken voor een transfer naar Feyenoord. De 21-jarige Argentijnse middenvelder, die in eigen land speelt voor Club Deportivo Godoy Gruz, is volgens César Luis Merlo hard onderweg naar De Kuip. Merlo sprak met Godoy Cruz-trainer Favio Orsi, die rekening houdt met een vertrek. “We weten dat we nog één of twee wedstrijden over hem kunnen beschikken en daarna maakt hij een transfer.”

Eerder werd bekend dat Feyenoord een bod van zeven miljoen euro had uitgebracht op Bullaude. De clubs zouden inmiddels een akkoord naderen. Voor Godoy Cruz zou een uitgaande transfer van Bullaude het verbreken van het clubrecord betekenen. Bullaude speelde in de afgelopen jaren 95 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij achttien keer scoorde en negen assists gaf. Dinsdagavond leverde Bullaude twee assists af in de 1-2 uitzege van Godoy Cruz op CA Sarmiento.