Wolves verbreken transferrecord voor elfde Portugees in selectie

Donderdag, 18 augustus 2022 om 08:26 • Wessel Antes • Laatste update: 10:55

Matheus Nunes is officieel speler van Wolverhampton Wanderers FC, zo meldt de club woensdagnacht via de officiële kanalen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft de Engelse club het inkomende transferrecord verbroken voor Nunes. Met de overgang van de Portugese middenvelder, die overkomt van Sporting Portugal, zou een totaalsom van circa vijftig miljoen euro gemoeid zijn.

Nunes heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2027 speler van Wolves maakt. De 23-jarige middenvelder is aanstaande zaterdag tegen Tottenham Hotspur direct inzetbaar. “Het liefst zou ik morgen al spelen, maar dat is niet mogelijk omdat de wedstrijd pas zaterdag is. Ik stond al een lange tijd te wachten om hierheen te komen”, aldus Nunes op de clubwebsite.



Nunes speelde sinds januari 2019 voor Sporting, dat destijds 950.000 euro voor hem betaalde aan Estoril. In Lissabon groeide de controlerende middenvelder uit tot een belangrijke schakel in het elftal van Sporting. In totaal speelde Nunes 101 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij acht keer scoorde en negen assists afleverde. Ook groeide Nunes als speler van Sporting uit tot international van Portugal. Tot dusver speelde hij acht interlands, waarin hij één doelpunt maakte.

Bij Wolves komt Nunes met Bruno Lage niet alleen een Portugese manager tegen, want ook een hoop ploeggenoten hebben de Portugese nationaliteit. Alleen in de hoofdmacht zijn al tien andere Portugese spelers te vinden. José Sá, Toti, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Bruno Jordão, Gonçalo Guedes, Pedro Neto, Daniel Podence en Chiquinho staan allen onder contract in de Engelse industriestad. Portugees Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van onder meer Cristiano Ronaldo, voorziet Wolves al jaren van advies op technisch vlak.