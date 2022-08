Ajax lijkt alsnog te moeten vrezen voor laat vertrek van smaakmaker Antony

Donderdag, 18 augustus 2022 om 07:32 • Wessel Antes • Laatste update: 07:56

Manchester United lijkt zich daadwerkelijk opnieuw te gaan melden voor Antony, zo bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdagochtend vroeg. Woensdagavond kwam Sky Sports al met de primeur dat the Red Devils in de laatste weken van augustus ver willen gaan voor de komst van de 22-jarige Braziliaan. Romano meldt wel dat het sluiten van een deal met Ajax een lastige zaak lijkt, waardoor United zich ook oriënteert op goedkopere alternatieven.

De naam van Antony viel sinds de komst van Erik ten Hag naar United al regelmatig in Manchester. Ajax zou in de afgelopen maanden al een bod op de buitenspeler van tussen de zestig en tachtig miljoen euro hebben afgeslagen. Eerder werd gesproken over een vraagprijs van tachtig miljoen euro, maar inmiddels zouden de Amsterdammers mikken op meer dan honderd miljoen euro. Dat maakt de deal volgens Romano gecompliceerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Italiaanse journalist meldt dat Ten Hag met onder meer Cody Gakpo ook goedkopere opties op zijn lijstje heeft, al lijkt PSV ook niet happig te zijn op een vertrek van de Eindhovense buitenspeler. Daarnaast zou United denken aan het huren van Christian Pulisic van Chelsea. Een huur van de Amerikaan, die sinds 2019 voor Chelsea speelt, hangt af van Todd Boehly. Het is niet zeker of de eigenaar van de Londense club bereid is om een van de concurrenten te versterken.

United wordt de afgelopen dagen sowieso al steeds heviger in verband gebracht met flink wat transfergeweld. Woensdag kwam het Spaanse AS met het nieuws dat de Engelsen maar liefst 130 miljoen euro zouden hebben geboden op João Félix. Dat megabod werd volgens de Spaanse sportkrant resoluut van tafel geveegd. Atlético Madrid zou daarbij hebben gewezen op een clausule in het contract van Félix, waarin staat dat hij voor 350 miljoen euro mag vertrekken.