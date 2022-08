Steenrijke lokale zakenman wil Manchester United definitief overnemen

Sir Jim Ratcliffe wil Manchester United overnemen als de club te koop is, zo meldt zijn woordvoerder woensdagavond in gesprek met The Times. Het vermogen van Ratcliffe wordt door Forbes op zo’n dertien miljard euro geschat, waardoor de steenrijke zakenman daadwerkelijk een realistische kandidaat lijkt voor een definitieve overname. Ratcliffe is momenteel al eigenaar van het Franse OGC Nice.

Ratcliffe heeft naast Nice chemiebedrijf INEOS in handen, waarmee hij door de jaren heen een gigantisch vermogen wist op te bouwen. Hoewel hij op vijftien kilometer afstand van Old Trafford werd geboren, werd hij eerder hevig in verband gebracht met de overname van Chelsea. Dat lukte uiteindelijk niet, waarna de Amerikaanse zakenman Todd Boehly in mei uiteindelijk met de Londense club aan de haal ging.

Tegenover de dagelijkse krant verzekert een woordvoerder van Ratcliffe dat hij een serieuze kandidaat zou kunnen zijn, indien de Glazers de club daadwerkelijk willen verkopen. “Als zoiets mogelijk is, hebben we zeker interesse om naar de lange termijn te kijken. Het gaat niet om geld dat is uitgegeven of niet is uitgegeven, Jim kijkt naar wat er nu gedaan moet worden. Hij weet hoe belangrijk de club is voor de stad, hij vindt dat het tijd is voor een reset.” Woensdag bracht de Engelse media massaal een gerucht naar buiten dat de Amerikaanse Glazer-familie er voor openstaat om United te verkopen.

Voor de eerste Premier League-wedstrijd onder manager Erik ten Hag werd er nog massaal geprotesteerd tegen de Glazers. De vermogende familie ligt al langere tijd onder vuur bij de supporters van United. De 1958 Group, een fanatieke supportersgroep van United, bracht voor het nieuwe seizoen een statement uit via social media. “De Glazers zijn ongeschikte en ongepaste eigenaren voor onze club. Dat hebben wij deze hele zomer al naar buiten toegedragen via onze digitale campagne, waarmee we veel nieuwe informatie over de familie hebben gepubliceerd. Wij zullen er altijd alles aan doen om de club te steunen.”