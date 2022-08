Schmidt en Neres met anderhalf been in de groepsfase; Chery scoort fraai

Woensdag, 17 augustus 2022 om 22:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:07

Roger Schmidt staat met Benfica met anderhalf been in de groepsfase van de Champions League. In de play-offs van het grootste Europese clubtoernooi rekende de Duitser woensdagavond met zijn equipe af met Dynamo Kyiv: 0-2. David Neres zorgde voor het voorbereidende werk bij de tweede Portugese treffer. In Israël was een belangrijke rol weggelegd voor Tjaronn Chery. De middenvelder van Maccabi Haifa was trefzeker in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Volgende week zijn de returns.

Dynamo Kyiv - Benfica 0-2

Het treffen tussen Dynamo Kyiv en Benfica vond vanwege de oorlog in Oekraïne plaats in het Poolse Lodz. Bij de Portugezen begon Neres in de basis en zat Jan Vertonghen het hele duel op de bank. Benfica kende een prima start tegen de zestienvoudig landskampioen van Oekraïne, daar de ploeg van Schmidt al na negen minuten op voorsprong kwam via Gilberto Júnior, die met een hard schoot in de bovenhoek doelman Georgiy Bushchan verschalkte.

GOAL BENFICA! Gonçalo Ramos vergroot de voorsprong (2-0) voor de bezoekers, nadat David Neres goed doorgaat. #UCL pic.twitter.com/zYu81VxRs1 — VTBL ? (@vtbl) August 17, 2022

Vijf minuten voor rust verdubbelden de bezoekers de score via Gonçalo Ramos: Viktor Tsygankov leverde de bal op eigen helft in bij Neres, waarna de voormalig Ajacied met een kapbeweging Ramos oog in oog met Bushchan zette. De Portugees bleef koel: 0-2. In de tweede helft waren de twee grootste kansen voor Dynamo Kyiv. Tot twee keer toe was Oleksandr Karavaev de man die de spanning weer terug kon brengen, maar beide keren vond hij de goed keepende Odysseas Vlachodimos op zijn weg.

Maccabi Haifa - Rode Ster Belgrado 3-2

Het was de thuisploeg die in de beginfase het beste van het spel had en na ruim een kwartier spelen op voorsprong kwam. Na gegrabbel bij doelman Milan Borjan was Frantzdy Pierrot trefzeker uit de draai. Amper tien minuten later stonden beide ploegen alweer op gelijke hoogte, toen een schot van Aleksandar Katai onderweg van richting werd veranderd door Aleksandar Pesic: 1-1. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg grepen de Serviërs op slag van rust zelfs de voorsprong. Met een geplaatst schot van zo'n twintig meter liet Guélor Kanga doelman Josh Cohen kansloos. In de tweede helft was het Maccabi dat het duel alsnog naar zich toe trok. Nadat Pierrot voor zijn tweede van de avond tekende, zorgde Chery met een vlammend schot voor het slotakkoord.