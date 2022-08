‘Atlético Madrid slaat megabod van 130 miljoen euro van Manchester United af’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 23:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:19

Atlético Madrid heeft een megabod van Manchester United op João Félix afgewezen. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS. The Red Devils zouden 130 miljoen euro over hebben voor de 22-jarige Portugese aanvaller, maar Atlético wees Manchester United op een clausule in het contract van Félix ter waarde van 350 miljoen euro.

Félix werd in 2019 voor bijna 130 miljoen euro door Atléti overgenomen van Benfica. De Portugees is een van de grote sterren bij de nummer drie van afgelopen LaLiga-seizoen. Of het ook tot een vertrek komt moet nog blijken. Volgens AS heeft Atlético zich als doel gesteld om de belangrijke spelers deze zomer binnenboord te houden. Félix zelf heeft aangegeven gelukkig te zijn in Madrid. Na een moeizame beginperiode heeft hij zijn draai naar verluidt gevonden. De 22-voudig Portugees international voelt zich geliefd bij zowel de fans als mensen van de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind juli was Félix nog matchwinner in het oefenduel van Atlético Madrid met Manchester United. Lang stond het 0-0, totdat Félix vijf minuten voor tijd de winnende treffer maakte, door naar binnen te dribbelen en David de Gea met een scherpe uithaal in de linkeronderhoek kansloos te laten. De nederlaag tegen Atlético betekende voor Erik ten Hag het startsein van een dramatische periode, met naast een gelijkspel tegen Rayo Vallecano twee nederlagen in de Premier League tegen Brighton and Hove Albion en Brentford FC.

Sinds zijn overstap in 2019 naar Atlético kwam Félix in 112 officiële duels tot 29 doelpunten en zestien assists voor los Rojiblancos. Dit seizoen staat de teller na één LaLiga-duel op drie assists, daar hij afgelopen maandag tegen Getafe (0-3 winst) de aangever was bij alle doelpunten. In 2021 kroonde Félix zich met de ploeg uit de Spaanse hoofdstad nog tot landskampioen.