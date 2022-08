Paris Saint-Germain zit Barça op de hielen met aanstaand bod van 70 miljoen

Paris Saint-Germain gaat een poging wagen om Bernardo Silva in te lijven, meldt The Times. De middenvelder is niet tevreden met zijn huidige rol bij the Citizens en zou bij de clubleiding zijn vertrekwens kenbaar hebben gemaakt. City lijkt vooralsnog niet mee te willen werken aan een vertrek, eens te meer omdat de club met Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Fernandinho al een aantal zwaargewichten zag vertrekken.

Het nieuws van The Times valt niet in lijn met de berichtgeving van andere Engelse media, die woensdagochtend schreven dat Silva ondanks een vertrekwens zijn zinnen zou hebben gezet op een langer verblijf in Manchester. Ondanks een indrukwekkend vorig seizoen, waarin de Portugees 13 keer wist te scoren en 7 keer de aangever was in 50 officiële wedstrijden in alle competities, zou hij dichter bij zijn familie in Portugal willen zijn. Barcelona was in beeld, maar heeft niet de financiële slagkracht.

De Catalanen lijken niet te kunnen voldoen aan de torenhoge vraagprijs van City van honderd miljoen euro. Silva heeft nog een contract tot medio 2025 en wordt door Josep Guardiola gezien als een belangrijke schakel. De middenvelder zou zich hebben neergelegd bij een langer verblijf bij de regerend landskampioen en er niks voor voelen om extra druk uit te oefenen op de club. Paris Saint-Germain weigert de situatie echter te accepteren en zou bereid zijn om een bod van zeventig miljoen euro uit te brengen.

Luis Campos

Iemand die een cruciale rol moet spelen bij de transfer van Silva is Luis Campos. Het was de technisch directeur van de Parijse grootmacht die de Portugees in 2015 voor iets minder dan zestien miljoen euro naar AS Monaco haalde. Silva bevond zich op dat moment in een uitzichtloze situatie bij Benfica en kreeg via Campos de gelegenheid om zijn carrière vlot te trekken. City hoopt op zijn beurt aan alle speculaties een einde te maken door het nog drie jaar lopende contract vroegtijdig open te breken en te verlengen.

Sinds zijn komst naar het Etihad Stadium in 2017 was Silva goed voor 48 treffers en gaf hij 51assists in 254 officiële wedstrijden. Met nog twee weken te gaan tot de transferdeadline, wordt er hevig gespeculeerd over zijn toekomst in Engeland. Tijdens de eerste twee speelrondes in de Premier League kwam Silva niet verder dan twee korte invalbeurten. Tegen West Ham United mocht hij een kwartier meedoen, tegen Bournemouth werd hem een klein half uur gegund. Komende zondag wacht de uitwedstrijd tegen Newcastle United.