Merseyside Police doet uitspraak in zaak telefoonvernieling Ronaldo

Woensdag, 17 augustus 2022 om 20:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:08

Cristiano Ronaldo heeft een officiële politiewaarschuwing gekregen voor het incident dat zich afgelopen seizoen voordeed in de uitwedstrijd tegen Everton. De Portugese sterspeler sloeg na de 1-0 nederlaag een telefoon uit de handen van een veertienjarige fan. De Merseyside Police onderzocht de zaak en hield onder meer een verhoor in verband met vermeende mishandeling en het veroorzaken van materiële schade. De jonge fan liep onder meer een gekneusde hand op.

"We kunnen bevestigen dat een 37-jarige man vrijwillig aanwezig was op het bureau en is verhoord in verband met een beschuldiging van mishandeling en het veroorzaken van materiële schade", laat de Merseyside Police weten. "De beschuldiging heeft betrekking op een incident na de voetbalwedstrijd Everton - Manchester United op zaterdag 9 april op Goodison Park. De zaak is afgerond." Door de straf, een officiële politiewaarschuwing, ontloopt Ronaldo een rechtsvervolging.

OFFICIAL: Man United are investigating an incident involving Cristiano Ronaldo in which it appears that he smacks a fan's phone onto the floor. ?? - @evertonhubpic.twitter.com/VJhvakHbzb — Footy Accumulators (@FootyAccums) April 9, 2022

Ronaldo was na de pijnlijke ondergang tegen Everton zo gefrustreerd dat hij bij het passeren van het publiek een telefoon van een jongetje uit een hand griste. Op de beelden was te horen dat sprake was van een vijandelijke sfeer. Ronaldo kreeg door een andere jongeman uit het publiek toegeschreeuwd: "You are shit!". De Merseyside Police vroeg onder meer beelden op van het incident op Goodison Park om te kunnen bepalen of er sprake zou zijn van een misdrijf. Manchester United liet meteen al weten alle medewerking te zullen verlenen.

Via Instagram bood Ronaldo zijn excuses aan. "We moeten altijd respectvol en geduldig zijn en het voorbeeld geven voor alle jongeren die van het mooie spel houden", aldus de Portugese superster. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn uitbarsting en, indien mogelijk, zou ik deze supporter willen uitnodigen om een wedstrijd op Old Trafford te komen bekijken, als teken van fair play en sportiviteit." Op sociale media werd Ronaldo tevens gevraagd om de kapotte telefoon van de supporter te vergoeden. Het is niet bekend of dat gebeurd is.