AZ met uitgedunde selectie tegen Gil Vicente: viertal ontbreekt

Woensdag, 17 augustus 2022 om 20:11 • Mart Oude Nijeweeme

AZ neemt het donderdagavond in het eigen AFAS Stadion op tegen Gil Vicente in de play-offs van de Conference League. De ploeg van Pascal Jansen was in de vorige ronde over twee duels te sterk voor Dundee United en is nog één horde verwijderd van de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi. Woensdag tijdens de persconferentie werd duidelijk dat Jansen het met een uitgedunde selectie moet doen. Jesper Karlsson, Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden en Jens Odgaard zijn niet inzetbaar.

"Hij is nog niet fit", doelt Jansen op de afwezigheid van Bazoer. "Hij zit morgen niet bij de groep. De factor tijd speelt hierbij een rol. Jesper Karlsson is drukdoende om topfit te worden, ook voor hem geldt die tijdsfactor een rol." Naast Bazoer en Karlsson moeten ook Vanheusden en Odgaard het heenduel laten schieten. "Zinho heeft gisteren voor het eerst zonder beperkingen met de groep getraind. Met Jens gaat het heel erg goed, dus van hem verwacht ik ook dat hij snel aansluit. Dat gaat allemaal de goede kant op."

Volgens Jansen ligt AZ 'voor op schema'. "Het was voor ons een belangrijk doel om de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie te winnen. Daarnaast willen we absoluut de groepsfase van de Conference League halen. Vooralsnog liggen we dus op schema", aldus de coach. "Vorige week hebben we een aardig niveau aangetikt met elkaar. Dan kijk ik altijd naar dingen die beter kunnen. Ik vind dat we ernaar moeten streven dat als we de dominante ploeg zijn, we weinig tot geen kansen weggeven. Tegen Dundee United zat er nog wel één bij die mij niet beviel."

Volgens Tijjani Reijnders is het niet alleen in het belang van AZ dat de Alkmaarders de groepsfase van de Conference League halen. "Het is alleen maar goed voor het Nederlandse voetbal als wij de poulefase halen. Donderdag moeten we het laten zien. Als wij volgende week die groepsfase halen, maken we als team een kleine polonaise. We gaan uit van onze eigen krachten. Het secuur zijn aan de bal, kansen creëren, op tijd goed staan in het verdedigen. Als wij dat goed op orde hebben, dan zijn wij een moeilijk team om te verslaan."