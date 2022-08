Ron Jans krijgt lachers op zijn hand met opmerking over journalisten

Woensdag, 17 augustus 2022 om 19:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:36

FC Twente bereidt zich in Florence voor op het eerste duel in de play-offs van de Conference League tegen Fiorentina. Robin Pröpper en Ron Jans spraken woensdagavond de aanwezige journalisten toe tijdens de persconferentie, waarbij laatstgenoemde meteen de lachers op zijn hand kreeg. Jans bedankte de Italiaanse pers voor hun aanwezigheid, daar twee weken geleden in Belgrado geen Servische media te bekennen waren.

Jans was tijdens de persconferentie duidelijk over de te behalen doelstelling. “Voorafgaand aan dit seizoen hebben we uitgesproken dat we de groepsfase wilden halen. Van de acht tegenstanders die we konden treffen was Fiorentina de sterkste. Het is nu aan ons om te laten zien dat we dit aankunnen", aldus de oefenmeester. "We gaan ons eigen spel niet aanpassen aan dat van Fiorentina. Maar een competitie gaat over 34 duels en dit zijn nu twee wedstrijden, dan ben je resultaat gerichter. We houden vaak de nul, maar voorin meestal niet. Hopelijk is dat morgen (donderdag, red.) ook zo.”

Ron Jans begint de persconferentie met een boodschap voor de journalisten ?? pic.twitter.com/J5zoJbljdc — ESPN NL (@ESPNnl) August 17, 2022

Voordat Jans goed en wel het woord nam, maakte hij van de gelegenheid gebruik om de aanwezige pers te bedanken. "Misschien kan ik eerst iedereen uit Italië bedanken voor het komen. Vorige week (twee weken geleden, red.) was er ook een persconferentie in Belgrado, maar toen was er niemand. Dus bedankt!", doelde Jans op de afwezigheid van de Servische journalisten. FC Twente nam het in de derde voorronde op tegen Cukaricki, maar heel veel lokale journalisten waren daar dus niet bij aanwezig.

“Fiorentina heeft sterke aanvallers en genoeg prima voetballers waar we rekening mee moeten houden. Ze hebben een goede spelopvatting en uiteindelijk draait het om het team", vult Pröpper zijn trainer aan. "Het is mooi om hier rond te lopen. Maar we komen hier wel om een resultaat te boeken." FC Twente speelt dus eerst een uitwedstrijd en dient volgende week als gastheer in de eigen Grolsch Veste. De ploeg van Jans zal gesteund worden door 2.200 fans. "Ik hoop dat zij een geweldige wedstrijd zien", aldus Jans. "Het is heel mooi dat er ruim tweeduizend supporters bij zijn morgen, op een doordeweekse dag in de vakantie."