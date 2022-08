‘Beschamend’ verlies van 40 miljoen pond dreigt voor United en Ten Hag

Woensdag, 17 augustus 2022 om 17:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:56

Erik ten Hag en Manchester United zijn nog altijd druk op zoek naar versterkingen. Eerder werd al bekend dat The Red Devils deze zomer nog een doelman, middenvelder en spits aan willen trekken, maar daar lijkt nu ook een rechtsback bij te komen. The Telegraph meldt namelijk dat de Engelsen zich willen versterken met Thomas Meunier van Borussia Dortmund. Crystal Palace wil op haar beurt Aaron Wan-Bissaka terughalen naar Londen.

Meunier en Manchester United werden eerder ook al aan elkaar gelinkt, al lijkt de club van Ten Hag nu echt door te pakken. Hoewel de Engelsen volgens The Telegraph wel al geïnformeerd hebben naar hoe er gereageerd zal worden op een bod van vijftien miljoen euro op de dertigjarige rechtsback, bleef een officiële aanbieding tot nu toe uit.

De 56-voudig Belgisch international staat, net als Sergiño Dest, op het lijstje met versterkingen op de rechtsback-positie, al wordt de komst van Meunier als realistischer beschouwd. De Amerikaan, met wie Ten Hag samenwerkte bij Ajax, mag vertrekken bij Barcelona. De voorkeur wordt echter gegeven aan Meunier. De komst van de Belg betekent dat Wan-Bissaka uit kan kijken naar een nieuwe werkgever.

De Engelsman fungeert momenteel als back-up van Diogo Dalot, maar kan terugkeren bij Crystal Palace. De club uit Londen heeft tien miljoen pond over voor Wan-Bissaka, wat ruim veertig miljoen pond minder is dan waarvoor ze hem in de zomer van 2019 aan Manchester United verkochten. Dat wordt door het lokale the Manchester Evening News ook gezien als een 'beschamend verlies'.

De rechtsback speelde 126 wedstrijden voor The Red Devils, maar kon nooit volledig overtuigen. Ten Hag hield hem tot nu toe ook twee keer negentig minuten op de bank in de Premier League.