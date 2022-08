Joshua Zirkzee is het middelpunt van pikante en financiële transferstrijd

Woensdag, 17 augustus 2022 om 17:40 • Guy Habets

Joshua Zirkzee is het middelpunt van een Belgische transferstrijd. Anderlecht, de club waar de spits het afgelopen seizoen al op huurbasis speelde, wil hem dolgraag definitief overnemen van Bayern München. Het krijgt echter stevige concurrentie van Club Brugge, zo meldt Voetbal International, dat heel ver wil gaan.

Insiders melden aan VI dat Club de portemonnee wil trekken voor de Nederlandse aanvaller, die afgelopen seizoen zijn doelpunten voor Anderlecht maakte. Het lijkt er dan ook op dat Zirkzee een keuze moet gaan maken tussen de twee aartsrivalen. Ook PSV werd in verband gebracht met de Jong Oranje-international na het geblesseerde afhaken van Noni Madueke, maar die interesse lijkt niet heel concreet te zijn. De Eindhovenaren focussen zich nu op de strijd met Rangers in de play-offs van de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mochten de Eindhovenaren zich kwalificeren, dan kan er wellicht alsnog een bod van PSV op Zirkzee verwacht worden. Club Brugge en Anderlecht zullen dus, mochten ze de extra concurrentie willen voorkomen, voor die tijd tot een akkoord met Bayern zien te komen. Vorig seizoen vroeg die club nog een bedrag van tien miljoen euro voor de spits. Het is niet duidelijk hoe hoog de Duitsers nu in de boom zitten. Ook FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach en VfB Stuttgart denken aan Zirkzee.

Zirkzee maakte in de zomer van 2017 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Bayern München. Met onder meer Robert Lewandowski voor zich in de pikorde kon de aanvaller nooit doorbreken in Zuid-Duitsland en werd hij tweemaal op huurbasis elders gestald. Afgelopen seizoen kwam de talentvolle spits uit voor Anderlecht. In 32 competitieduels produceerde hij vijftien doelpunten en verzorgde hij acht assists.